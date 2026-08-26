Gates svari pred 'burno' dobo umetne inteligence

Gates je postal eden najbogatejših ljudi na svetu kot ključna osebnost revolucije osebnih računalnikov v prejšnjem stoletju. Vendar pa je zapisal, da bo po njegovem mnenju naslednja tehnološka revolucija – umetna inteligenca – povzročila precej večje spremembe v družbi. "Tudi v najboljših okoliščinah bo prehod v to novo dobo umetne inteligence eno najbolj burnih obdobij v človeški zgodovini. Ne vidim, da se voditelji, strokovnjaki in skupnosti ustrezno soočajo s temi izzivi. Ni načrta za lažji prehod v dobo umetne inteligence," meni. UI lahko prinese velike koristi na področjih medicine, kmetijstva, a hkrati ta prehod prinaša velika tveganja, med katerimi je vsesplošna nezaposlenost, tveganje prinaša tudi na področje izobraževanja otrok, delo pa lahko olajša kriminalcem in nepridipravom, našteva Gates.

Prvo ime Microsofta Bill Gates se je v eseju, ki ga je poimenoval ' Nastopilo je burno obdobje UI' , razpisal o tveganjih 'umetnih možganov'. "Umetna inteligenca bo bodisi največje sredstvo za enakost, kar jih je bilo kdaj izumljenih, bodisi najhujši vir krivice," njegov esej povzema CNN.

"Ko bodo modeli postajali vse zmogljivejši, bi lahko začeli delovati v nasprotju z našimi interesi in bi lahko izgubili nadzor nad njimi," je opozoril. Ta resna tveganja je treba hitro obvladati, je zapisal.

"Če bi imel kdo verodostojen načrt za upočasnitev napredka umetne inteligence na svetovni ravni, bi ga verjetno podprl," je zapisal. "Vendar pa menim, da se to ne bo zgodilo. Geopolitični in gospodarski dejavniki premočno silijo k nadaljevanju razvoja UI s polno hitrostjo."

V intervjuju za CNN je Gates izpostavil, da lahko modeli umetne inteligence zdaj povzročijo tveganja, povezana s kibernetskimi napadi, bioterorizmom in psihosocialnimi posledicami.

V svojem eseju je Gates predlagal obdavčitev umetne inteligence oziroma robotov po vzoru davkov na plače človeških delavcev, da bi tako upočasnili prehod stran od uporabe človeške delovne sile. Prav tako bi določena dela rezerviral izključno za ljudi: "Voditeljem sporočam: imate priložnost ukrepati zdaj, še preden bi brezposelnost naglo narasla, skupnosti utrpele škodo, zaupanje javnosti pa bi se omajalo."