Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Gates svari pred 'burno' dobo umetne inteligence

Ljubljana , 26. 08. 2026 19.39 pred 45 minutami 2 min branja 4

Avtor:
A.K.
Bill Gates

Bill Gates je opozoril, da umetna inteligenca potrebuje omejitve, saj bo sicer škoda za ljudi prevladala nad morebitnimi koristmi. Brez omejitev UI bodo tveganja prevladala, meni.

Prvo ime Microsofta Bill Gates se je v eseju, ki ga je poimenoval 'Nastopilo je burno obdobje UI', razpisal o tveganjih 'umetnih možganov'. "Umetna inteligenca bo bodisi največje sredstvo za enakost, kar jih je bilo kdaj izumljenih, bodisi najhujši vir krivice," njegov esej povzema CNN.

Gates je postal eden najbogatejših ljudi na svetu kot ključna osebnost revolucije osebnih računalnikov v prejšnjem stoletju. Vendar pa je zapisal, da bo po njegovem mnenju naslednja tehnološka revolucija – umetna inteligenca – povzročila precej večje spremembe v družbi. "Tudi v najboljših okoliščinah bo prehod v to novo dobo umetne inteligence eno najbolj burnih obdobij v človeški zgodovini. Ne vidim, da se voditelji, strokovnjaki in skupnosti ustrezno soočajo s temi izzivi. Ni načrta za lažji prehod v dobo umetne inteligence," meni. UI lahko prinese velike koristi na področjih medicine, kmetijstva, a hkrati ta prehod prinaša velika tveganja, med katerimi je vsesplošna nezaposlenost, tveganje prinaša tudi na področje izobraževanja otrok, delo pa lahko olajša kriminalcem in nepridipravom, našteva Gates.

Bill Gates
Bill Gates
FOTO: AP

"Ko bodo modeli postajali vse zmogljivejši, bi lahko začeli delovati v nasprotju z našimi interesi in bi lahko izgubili nadzor nad njimi," je opozoril. Ta resna tveganja je treba hitro obvladati, je zapisal.

"Če bi imel kdo verodostojen načrt za upočasnitev napredka umetne inteligence na svetovni ravni, bi ga verjetno podprl," je zapisal. "Vendar pa menim, da se to ne bo zgodilo. Geopolitični in gospodarski dejavniki premočno silijo k nadaljevanju razvoja UI s polno hitrostjo."

V intervjuju za CNN je Gates izpostavil, da lahko modeli umetne inteligence zdaj povzročijo tveganja, povezana s kibernetskimi napadi, bioterorizmom in psihosocialnimi posledicami.

V svojem eseju je Gates predlagal obdavčitev umetne inteligence oziroma robotov po vzoru davkov na plače človeških delavcev, da bi tako upočasnili prehod stran od uporabe človeške delovne sile. Prav tako bi določena dela rezerviral izključno za ljudi: "Voditeljem sporočam: imate priložnost ukrepati zdaj, še preden bi brezposelnost naglo narasla, skupnosti utrpele škodo, zaupanje javnosti pa bi se omajalo."

Bill Gates umetna inteligenca tehnologija regulacija brezposelnost

'Žebelj v krsto': bitka za vsak centimeter Zahodnega brega

24ur.com Strokovnjaki: Umetna inteligenca bi lahko vodila v izumrtje človeštva
Cekin.si 'Strah pred izgubo služb je pretiran'
Moskisvet.com Največja nevarnost umetne inteligence ni izguba služb, opozarjajo strokovnjaki
Moskisvet.com Bi morali prepovedati umetno inteligenco?
Cekin.si Enej Gradišek: Brez jasnih ciljev UI ne prinese rezultatov
Cekin.si Bill Gates: Če ustvarimo družbo, v kateri je dovolj delati tri dni na teden, je to v redu
Moskisvet.com AI lahko zavede tudi najpametnejše: Bodite previdni!
Priporoča
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
KOMENTARJI4

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Kakosmodanes
26. 08. 2026 20.15
Prepozno je svariti, UI je že preveč in to se ne da ustaviti, to se je že preveč razširilo po svetu. Če boš ostal zadaj, si izpadel. Problem zahoda je, ko moraš vse plačat in s tem pridobijo vse manj informacij. Kitajci imajo vse prosto in s tem reden dotok informacij, zato pa zahod svari.
Odgovori
+1
1 0
Mortir
26. 08. 2026 20.14
Zakaj tega “človeka” še kar citirate…
Odgovori
-2
1 3
FlatyEric
26. 08. 2026 20.01
Terminator izjemno dobro pokaže kaj se lahko zgodi. In grožnja je resnična. Kitajci na veliko izdelujejo robote v Ukrajini droni že sami izbirajo tarče, ki jih bodo napadli. To je zelo nevarno početje za človeštvo.
Odgovori
+6
6 0
26. 08. 2026 20.00
svari in gradi data centre
Odgovori
+1
3 2
bibaleze
Portal
Petčlanska družina živi v stanovanju z eno spalnico
Zakaj številne mamice po porodu prisegajo na juhe?
Zakaj številne mamice po porodu prisegajo na juhe?
Ime, ki ga je proslavil slavni grški junak: koliko Odisejev živi v Sloveniji?
Ime, ki ga je proslavil slavni grški junak: koliko Odisejev živi v Sloveniji?
Dolly Parton nikoli ni imela otrok. A razlog je precej bolj zapleten, kot se zdi
Dolly Parton nikoli ni imela otrok. A razlog je precej bolj zapleten, kot se zdi
zadovoljna
Portal
Košček raja, ki je videti kot iz pravljice
Trdi, da je prelepa za zmenke
Trdi, da je prelepa za zmenke
Barvna maskara je nazaj: kako jo nositi?
Barvna maskara je nazaj: kako jo nositi?
Vadba za dolgoživost: 5 gibov, ki jih ljudje najpogosteje izgubimo po 50. letu
Vadba za dolgoživost: 5 gibov, ki jih ljudje najpogosteje izgubimo po 50. letu
vizita
Portal
Pri 28 letih je bila popolnoma zdrava, en sam obisk stranišča je spremenil vse
Pazite na čas uživanja kave ob dodajanju železa
Pazite na čas uživanja kave ob dodajanju železa
Prezgodnja menopavza prinaša večje tveganje za visok krvni tlak
Prezgodnja menopavza prinaša večje tveganje za visok krvni tlak
Kdaj jemo zajtrk, lahko vpliva na dolžino življenja
Kdaj jemo zajtrk, lahko vpliva na dolžino življenja
cekin
Portal
Dolly Parton ni obogatela le z glasbo: ena poslovna odločitev ji je prinesla milijone
Napredovanje ni vedno zmaga: zakaj mnogi že po enem letu obžalujejo višji položaj
Napredovanje ni vedno zmaga: zakaj mnogi že po enem letu obžalujejo višji položaj
Stvari, ki jih starejši uredijo prepozno in nato breme pade na otroke
Stvari, ki jih starejši uredijo prepozno in nato breme pade na otroke
Stanovanje ali 200.000 evrov na računu? Dilema, ki deli ljudi
Stanovanje ali 200.000 evrov na računu? Dilema, ki deli ljudi
moskisvet
Portal
Slovo od legende: Tim Curry je za seboj pustil kultno zapuščino
Skrita ljubezen Dolly Parton: Spoznajte moža, ki se je izogibal slavi
Skrita ljubezen Dolly Parton: Spoznajte moža, ki se je izogibal slavi
Župnik po 37 letih razkril skrivno ljubezen: "Zdaj se bom poročil"
Župnik po 37 letih razkril skrivno ljubezen: "Zdaj se bom poročil"
Kako poleti ohraniti svežino in se izogniti neprijetnim vonjavam
Kako poleti ohraniti svežino in se izogniti neprijetnim vonjavam
dominvrt
Portal
Namesto doma za starejše ji je uredila nekaj veliko boljšega
Ne pospravite kopalnih brisač, preden ne naredite tega
Ne pospravite kopalnih brisač, preden ne naredite tega
Imate dovolj nereda? Zakonca Bieber imata rešitev
Imate dovolj nereda? Zakonca Bieber imata rešitev
Kako pravilno oprati vzglavnik, da bo ostal puhast in svež
Kako pravilno oprati vzglavnik, da bo ostal puhast in svež
okusno
Portal
Odlična ideja za hranljiv zajtrk, ki ga lahko pripravite vnaprej
Ko boste poskusili to pecivo, boste razumeli, zakaj je tako priljubljeno
Ko boste poskusili to pecivo, boste razumeli, zakaj je tako priljubljeno
Družinsko kosilo brez kompliciranja: vse skupaj pripravite v enem pekaču in manj kot eni uri
Družinsko kosilo brez kompliciranja: vse skupaj pripravite v enem pekaču in manj kot eni uri
Deževen poletni dan kliče po enolončnici: 5 odličnih receptov, ki pogrejejo in nasitijo
Deževen poletni dan kliče po enolončnici: 5 odličnih receptov, ki pogrejejo in nasitijo
voyo
Portal
Prekrokana noč 3
Živalska patrulja
Živalska patrulja
Poroka na prvi pogled: Avstralija
Poroka na prvi pogled: Avstralija
Masterchef Slovenija S12
Masterchef Slovenija S12
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1907