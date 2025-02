Gates v spominih razkriva, da misli, da ima avtizem

Britanski BBC je obiskal ameriškega podjetnika Billa Gatesa, ki je napisal spomine o svojem zgodnjem življenju. Izšli bodo 4. februarja 2025, med drugim pa piše o tem, da bi, če bi odraščal v današnjem času, verjetno dobil diagnozo avtizma. Novinarki je med pogovorom razkril, da je njegova dobrodelna fundacija za zmanjšanje revščine in za boj proti boleznim podarila že več kot 100 milijard dolarjev in da namerava večino svojega denarja še razdeliti. Le majhen odstotek bo pustil svojim otrokom, a tudi majhen odstotek od tako velikega bogastva je ogromno.

OGLAS

Bill Gates FOTO: AP icon-expand

Bill Gates je sicer prvotno nameraval številko 100 milijard dolarjev (okoli 98 milijard evrov) razkriti šele maja, ko bodo obeležili 25. obletnico fundacije, a jo je ekskluzivno za BBC razkril že zdaj. Čeprav je 100 milijard ogromno denarja, je hkrati v kontekstu podjetništva približno enako kot en sam letni izkupiček Tesle. Lastnik Tesle Elon Musk je sicer trenutno najbogatejši človek na planetu, pred njim je ta položaj več let zasedal Gates. Soustanovitelj Microsofta in njegov kolega, filantrop Warren Buffett svoje milijarde delita prek fundacije Gates, ki jo je Bill sicer prvotno ustanovil s svojo zdaj bivšo ženo Melindo.

Bill Gates in Warren Buffett FOTO: AP icon-expand

Gates je povedal, da ima filantropa v sebi že od nekdaj. Mama naj bi mu vedno govorila, da "z bogastvom pride odgovornost, da ga deliš". Pojasnil je, da zelo rad razdaja svoj denar, doslej je sam fundaciji namenil približno 60 milijard dolarjev (okoli 58 milijard evrov). Ob tem je razložil, da to ni vplivalo na njegov vsakodnevni življenjski slog, pravzaprav ima pod palcem takšno bogastvo, da razlike sploh ni opazil. "Nisem se osebno žrtvoval. Nisem naročil manj hamburgerjev ali plačal za manj filmov," je dejal novinarki. Seveda si še vedno lahko privošči zasebno letalo in več ogromnih hiš. Novinarki je povedal še, da namerava sicer veliko večino svojega premoženja podariti, a da se je s svojimi tremi otroki veliko pogovarjal tudi o tem, kakšen znesek bi moral zapustiti njim. Novinarka ga je vprašala, če bodo revni, ko ga ne bo več, a ji je s hitrim nasmehom odgovoril, da ne bodo. "V absolutnem smislu jim bo šlo, a v odstotkih to ni velikanska številka," je razložil. Če ima 160 milijard dolarjev (okoli 156 milijard evrov), kolikor Bloombergov indeks milijarderjev trdi, da jih ima, potem bodo njegovi otroci precej premožni, tudi če jim zapusti le majhen odstotek svojega premoženja. Kako je Gates preživljal otroštvo? Novinarka je obiskala njegov otroški dom v Seattlu. Gre za moderno hišo s štirimi spalnicami iz sredine stoletja, ki stoji na hribu. Z njim pa se je pravzaprav srečala zato, ker je napisal spomine z naslovom Izvorna koda: moji začetki, ki se osredotočajo na njegovo zgodnje življenje. Marsikoga namreč zanima, kaj je zahtevnega otroka, ki ni ustrezal normam, oblikovalo v enega od tehnoloških pionirjev našega časa. Na intervju je pripeljal tudi sestri Kristi in Libby, ki kot on že nekaj let nista bili tam. Novi lastniki so hišo sicer prenovili, a so se brat in sestri med sprehodom čez sobe vseeno spominjali časa, ki so ga preživeli tam. Njegova mama Mary Gates je vse ure nastavila osem minut naprej, da bi bila družina bolj točna. In čeprav se je Bill njenim naporom, da bi ga "izboljšala", pogosto upiral, pravi, da je pravzaprav njun odnos eden od razlogov, da je postal tako ambiciozen. Svojo tekmovalnost medtem pripisuje babici, ki ga je že zgodaj naučila, kako sotekmovalce prelisičiti v igranju kart.

Imel je velik nered: mama mu je začela zaračunavati za razmetana oblačila Njegova soba se je nahajala v kleti, novi lastniki pa so jo zdaj spremenili v sobo za goste. Sestri sta povedali, da je tam preživel veliko časa. V nekem trenutku je bila njegova mama tako sita njegovega nereda, da je vsa oblačila, ki so ležala po tleh, zaplenila. Če jih je želel dobiti nazaj, je moral zanje plačati 25 centov. "Začel sem nositi manj oblačil," je povedal Gates. Takrat je bil tako rekoč zasvojen s kodiranjem. Skupaj z nekaj tehnično podkovanimi prijatelji iz šole je v zameno za poročanje o morebitnih težavah dobil dostop do enega od računalnikov lokalnega podjetja. Sledilo je učenje programiranja, tako intenzivno, da je včasih pobegnil skozi okno, da starši ne bi vedeli, koliko časa je preživel za računalnikom. Gates razkril, da misli, da je na spektru avtizma V spominih je med drugim prvič javno razkril, da misli, da bi, če bi odraščal v današnjem svetu, verjetno dobil diagnozo avtizma. Novinarka je v članku zapisala, da se je tudi sama po intervjuju, ki ga je z njim opravila leta 2012, spraševala, če ima avtizem, saj je ni pogledal v oči, prav tako pred intervjujem nista nič "poklepetala", pač pa se takoj lotila glavne tematike.

Bill Gates FOTO: AP icon-expand

V knjigi natančno opiše njegovo sposobnost hiperfokusiranja, njegovo obsesivno naravo, njegovo pomanjkanje socialnih spretnosti ali družbene ozaveščenosti. V osnovni šoli je denimo oddal 177-stransko poročilo o zvezni državi Delaware, pri čemer je pisal tudi lokalnim podjetjem in zahteval njihova letna poročila. Imel je 11 let. Tudi sestri sta novinarki zaupali, da sta vedeli, da je drugačen. Starejša sestra Kisti je povedala, da se je glede njega počutila zaščitniško. "Ni bil normalen otrok. Sedel je v svoji sobi in žvečil svinčnike," je povedala. Tudi Libby ni bila presenečena, ko je slišala, da Bill zase misli, da ima morda motnje avtističnega spektra. "Presenečena sem bolj nad tem, da je bil pripravljen reči 'mogoče je res'," je povedala. Gates sicer pravi, da nikoli ni pridobil uradne diagnoze in da je niti ne namerava pridobiti. "Pozitivne lastnosti za mojo kariero so bile veliko bolj koristne, kot so mi negativne lastnosti povzročile težav," je povedal. Tudi Elon Musk je sicer dejal, da ima motnje avtističnega spektra, pri čemer je omenil Aspergerjev sindrom. Milijarder, ki ima v lasti Teslo, X in SpaceX, sicer javno dvori Donaldu Trumpu, tako kot drugi sodobni tehnološki mogotci, kot sta Mark Zuckerberg (Meta) in Jeff Bezos (Amazon), ki sta bila med udeleženci Trumpove inavguracije iz Silicijeve doline. Nad tem, da je Zuckerberg ukinil preverjanje resničnosti objav na Facebooku na ameriškem trgu, ni navdušen, čeprav tudi sam ne ve, kje bi bilo treba potegniti črto. Meni pa, da mlajši od 16 let ne bi smeli uporabljati družbenih omrežij in da prepoved, kakršno so uvedli v Avstraliji, ni slaba ideja.

'Računalnike smo morali uporabljati, ko jih skoraj nihče drug ni' Gatesov oče je bil sicer odvetnik, tako da so "bili pri denarju", pa vendar so si težko privoščili zasebno šolo, kamor so ga poslali, da bi ga motivirali. Če ga ne bi, verjetno danes ne bi bil, kjer je. Tam je namreč prvič dobil dostop do zgodnjega glavnega računalnika prek teletipa, potem ko so mame organizirale razprodajo in zbrale dovolj denarja. Čeprav računalnikov še učitelji niso znali uporabljati, so se z njim štirje učenci ukvarjali noč in dan. "Računalnike smo morali uporabljati, ko jih skoraj nihče drug ni," pravi Gates.

Bill Gates FOTO: AP icon-expand