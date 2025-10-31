Gaudijeva mojstrovina v Barceloni postala najvišja cerkev na svetu, njene rasti še ni konec

Sagrada Familia, mojstrovina arhitekta Antonia Gaudíja, ki se nahaja v Barceloni, se zdaj dviga 162,91 metra nad mestom, je sporočila cerkev. S tem je presegla vrh katedrale v Ulmu v Nemčiji, ki dosega 161,53 metra. Njene gradnje in rasti pa še ni konec.

Bazilika Sagrada Familia v Barceloni je v četrtek postala najvišja cerkev na svetu, potem ko so na vrh njenega osrednjega stolpa namestili nov del konstrukcije, poroča Guardian. Čeprav Sagrada Familia uradno še ni prevzela naziva najvišje cerkve, številke govorijo same zase: zdaj je za 1,38 metra višja od cerkve v Baden-Württembergu.

Še raste ...

Cerkev pa še gradijo. Osrednji stolp Jezusa Kristusa, ki se dviga v središču cerkve, bo ob dokončanju v prihodnjih mesecih dosegel 172 metrov. V četrtek zjutraj je žerjav na vrh cerkve postavil prvi del stolpa.

Ljudje z vsega sveta so očarani nad Gaudíjevo edinstveno estetiko, ki združuje katoliško simboliko in organske oblike.

Prvi temeljni kamen Sagrade Familie je bil položen leta 1882, Gaudí pa nikoli ni pričakoval, da bo gradnja dokončana v njegovem življenju. Ko je umrl, je bil dokončan le eden izmed stolpov.

Dokončana naj bi bila čez približno desetletje