Gaudijeva mojstrovina v Barceloni postala najvišja cerkev na svetu, njene rasti še ni konec

Bazilika Sagrada Familia v Barceloni je v četrtek postala najvišja cerkev na svetu, potem ko so na vrh njenega osrednjega stolpa namestili nov del konstrukcije, poroča Guardian.
Čeprav Sagrada Familia uradno še ni prevzela naziva najvišje cerkve, številke govorijo same zase: zdaj je za 1,38 metra višja od cerkve v Baden-Württembergu.
Še raste ...
Cerkev pa še gradijo. Osrednji stolp Jezusa Kristusa, ki se dviga v središču cerkve, bo ob dokončanju v prihodnjih mesecih dosegel 172 metrov. V četrtek zjutraj je žerjav na vrh cerkve postavil prvi del stolpa.
Prvi temeljni kamen Sagrade Familie je bil položen leta 1882, Gaudí pa nikoli ni pričakoval, da bo gradnja dokončana v njegovem življenju. Ko je umrl, je bil dokončan le eden izmed stolpov.
Dokončana naj bi bila čez približno desetletje
V zadnjih desetletjih se je delo močno pospešilo, saj je bazilika postala velika mednarodna turistična znamenitost. Ljudje z vsega sveta so očarani nad Gaudíjevo edinstveno estetiko, ki združuje katoliško simboliko in organske oblike.
Denar od vstopnin se uporablja za financiranje gradnje. Lani si je cerkev ogledalo 4,9 milijona obiskovalcev.
Dela na razkošnih fasadah in pri okraševanju notranjosti bodo trajala še več let. Po navedbah predstavnikov cerkve naj bi bila popolnoma dokončana čez približno desetletje.
Prihodnje leto bo 100. obletnica Gaudíjeve smrti, ob kateri cerkev načrtuje številne dogodke v počastitev njegove zapuščine.
