Tujina

Gaudijeva mojstrovina v Barceloni postala najvišja cerkev na svetu, njene rasti še ni konec

Barcelona, 31. 10. 2025 09.34 | Posodobljeno pred 48 minutami

Ne.M.
10

Sagrada Familia, mojstrovina arhitekta Antonia Gaudíja, ki se nahaja v Barceloni, se zdaj dviga 162,91 metra nad mestom, je sporočila cerkev. S tem je presegla vrh katedrale v Ulmu v Nemčiji, ki dosega 161,53 metra. Njene gradnje in rasti pa še ni konec.

Bazilika Sagrada Familia v Barceloni je v četrtek postala najvišja cerkev na svetu, potem ko so na vrh njenega osrednjega stolpa namestili nov del konstrukcije, poroča Guardian

Čeprav Sagrada Familia uradno še ni prevzela naziva najvišje cerkve, številke govorijo same zase: zdaj je za 1,38 metra višja od cerkve v Baden-Württembergu. 

Še raste ...

Cerkev pa še gradijo. Osrednji stolp Jezusa Kristusa, ki se dviga v središču cerkve, bo ob dokončanju v prihodnjih mesecih dosegel 172 metrov. V četrtek zjutraj je žerjav na vrh cerkve postavil prvi del stolpa.

Ljudje z vsega sveta so očarani nad Gaudíjevo edinstveno estetiko, ki združuje katoliško simboliko in organske oblike.
Ljudje z vsega sveta so očarani nad Gaudíjevo edinstveno estetiko, ki združuje katoliško simboliko in organske oblike. FOTO: Shutterstock

Prvi temeljni kamen Sagrade Familie je bil položen leta 1882, Gaudí pa nikoli ni pričakoval, da bo gradnja dokončana v njegovem življenju. Ko je umrl, je bil dokončan le eden izmed stolpov.

Dokončana naj bi bila čez približno desetletje

V zadnjih desetletjih se je delo močno pospešilo, saj je bazilika postala velika mednarodna turistična znamenitost. Ljudje z vsega sveta so očarani nad Gaudíjevo edinstveno estetiko, ki združuje katoliško simboliko in organske oblike.

Denar od vstopnin se uporablja za financiranje gradnje. Lani si je cerkev ogledalo 4,9 milijona obiskovalcev.

Dela na razkošnih fasadah in pri okraševanju notranjosti bodo trajala še več let. Po navedbah predstavnikov cerkve naj bi bila popolnoma dokončana čez približno desetletje.

Prihodnje leto bo 100. obletnica Gaudíjeve smrti, ob kateri cerkev načrtuje številne dogodke v počastitev njegove zapuščine.

sagrada familima barcelona najvišja cerkev antonio gaudi
KOMENTARJI (10)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
brabusednet
31. 10. 2025 11.13
Se sprašujem,čez koliko let bo postala Đamija.
ODGOVORI
0 0
Čombe
31. 10. 2025 11.12
hmm se določena druga vera kaj pritožuje? ali bo spet ponesreči kaj zagorelo? nikjer nič ne piše koliko cerkva se zadnje leta spontano vžge...
ODGOVORI
0 0
bozohr
31. 10. 2025 11.12
Vsake oči imajo svojega malarja .Za mene so Gaudijeve arhitekturne mojstrovine nekaj najlepšega ( kar se zgradb tiče) na svetu.
ODGOVORI
0 0
BBcc
31. 10. 2025 11.10
-1
Ne pomoč revnim. Treba je graditi veličastne cerkve.
ODGOVORI
0 1
Aijn Prenn
31. 10. 2025 11.01
-1
Čudno, da temelji, ki so bili zgrajeni iz materialov dostopnih leta 1882, zdržijo tolikšne dodatne obremenitve.
ODGOVORI
0 1
JAZsemTI
31. 10. 2025 11.09
Lahko bi vedel, da so bili včasih zidarji večji mojstri kot so danes. Gradili so tako, da bo držalo ticič in več let😏
ODGOVORI
0 0
mackon08
31. 10. 2025 10.44
+2
Ja no edino če je to okrok oder potem se posipam s pepelom.
ODGOVORI
2 0
mackon08
31. 10. 2025 10.43
-1
Sem jo videl v živo, fascinantno. Samo kaj so iz nje naredili pa je katastrofa. To okroglo na vrhu sploh ni približek tega kar je Gaudi hotel. To so pa spet kvazi strokovnjaki.
ODGOVORI
2 3
Veščec
31. 10. 2025 10.42
-1
še kakih 100-150 let bojo nucal d jo spedenajo😱
ODGOVORI
2 3
galeon
31. 10. 2025 10.37
-2
In ko se bodo tla malo zatresla, bo najmanjša zgradba na vasi.
ODGOVORI
5 7
