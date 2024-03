James Elder , tiskovni predstavnik Unicefa, je na novinarski konferenci v Ženevi opozoril na dve trenutno najbolj pomembni temi v zvezi z dogajanjem v Gazi. To sta varnost ljudi v mestu Rafa in dostava humanitarne pomoči, ki je postala zelo otežena. Opozoril je na grozljive prizore z ulic Gaze in pozval k ukrepanju. "V treh mesecih, ki so minili med mojima obiskoma, so se vse grozljive številke močno povečale. Gaza je podrla rekorde človeštva v njegovih najtemnejših poglavjih. Zato mora človeštvo zdaj nujno napisati drugačno poglavje."

Kot je povedal, je standard oskrbe z vodo, ki bi ga v kriznih razmerah moral vsak človek doseči, 15 litrov, vsaj tri litre pa človek potrebuje, da preživi. "Ko sem bil tukaj novembra, so se družine in otroci na območju Gaze zanašali na tri litre ali manj vode na osebo na dan. Danes imajo anketirana gospodinjstva v povprečju dostop do manj kot enega litra pitne vode na osebo na dan," je opozoril.

Življenjske razmere so nevzdržne. "Globalni humanitarni standardi v kriznih razmerah narekujejo, da sme eno stranišče uporabljati največ 20 ljudi. V Rafi eno stranišče služi na vsakih 850 ljudi. Ena prha je celo namenjena 3600 ljudem. Neupoštevanje osnovnih človeških potreb in dostojanstva je očitno," pripoveduje Elder.

Prvo skrb vzbujajočo tematiko je načel s predstavitvijo mesta Rafa, ki ga opiše kot neprepoznavno. Na ulicah so postavljeni šotori, ob njih pa kupi peska. Ljudje spijo na ulicah, v javnih zgradbah oziroma kjer koli najdejo prostor. V Rafi, ki leži tik ob meji z Egiptom, je trenutno okoli 1,5 milijona Palestincev, večinoma notranje razseljenih iz preostalih delov enklave, ki so tam našli zatočišče pred spopadi. Rafa je zadnje mesto v Gazi, ki še ni bilo deležno kopenske ofenzive.

Kot je v pogovoru za oddajo Svet na Kanalu A povedal Elder, je v Rafi 600.000 ljudi, to mesto pa je dom nekaterih zadnjih preostalih bolnišnic, zavetišč, tržnic in zadnjega vodovodnega sistema v Gazi. Več kot 1,1 milijona prebivalcev se sooča s katastrofalno lakoto. Najbolj črne napovedi pa nakazujejo, da bi v naslednjih tednih lahko zaradi lakote umrlo tudi 200 ljudi na dan.

Zelo podobno kot o Rafi je povedal tudi o sosednjem Kan Junisu. "Neprepoznaven je – komajda še obstaja. V svojih dvajsetih letih delovanja v okviru Združenih narodov še nisem videl takšnega opustošenja. Kamor koli pogledaš, vidiš le kaos, razdejanje in ruševine. Popolno uničenje. Ko sem se premikal po teh ulicah, me je prevzel občutek izgube," opisuje Elder. V Džabaliji na severu pa se po njegovem poročanju gnete na 10.000 ljudi, vsi z rokami pri ustih, z univerzalnim znakom lakote.

Združeni narodi so opozorili, da bi lahko stroge omejitve Izraela, ki onemogočajo vstop humanitarne pomoči v Gazo, lahko pomenile uporabo lakote kot orožja v vojni, kar lahko predstavlja vojni zločin. "Za veliko otrok dnevnega obroka ni. Otroci so dneve brez hrane," je povedal Elder.

'Izgubljajo se človeška življenja. Ljudem se zanika dostojanstvo.'

Tudi Elder je jasno opozoril, da je pomoč pri reševanju življenj ovirana: "Izgubljajo se človeška življenja. Ljudem se zanika dostojanstvo." Poudaril je tudi pomen dostavljanja humanitarne pomoči v Gazo. Ko je nedavno prispel na območje Gaze, je videl konvoje pomoči: "Tovornjaki so čakali, da dosežejo ljudi, ki pomoč nujno potrebujejo, a čakali so na napačni strani meje. Na stotine tovornjakov Združenih narodov in drugih organizacij trenutno čaka na vstop v Gazo."

"Posodobljena ocena varnosti preskrbe s hrano (IPC) je pokazala, da je v severni Gazi lahkota neizbežna. Od leta 2014, odkar IPC obstaja, ima Gaza do danes največji odstotek prebivalstva, ki je prejel najstrožjo oceno na tej lestvici. Pred vojno je bila na tem območju podhranjenost redka, saj je bil akutno podhranjen manj kot en odstotek otrok, mlajših od pet let. Danes je akutno podhranjen vsak tretji otrok, mlajši od dveh let," pripoveduje Elder. Opozoril je, da severni del Gaze nujno potrebuje ogromne količine hrane in obsežno pomoč na področju prehranske terapije, a da so njihova prizadevanja za zagotavljanje pomoči ovirana. "Med 1. in 22. marcem je bila zavrnjena četrtina od 40 poskusov dostave humanitarne pomoči na severu Gaze. Polovico vse hrane, ki je prispela na sever, je dostavila Agencija ZN za pomoč palestinskim beguncem UNRWA, ki zdaj ne more dostavljati hrane."

Elder poroča tudi o stiskah ljudi, ki se zanašajo le na misel, da ob skrajnih grozotah, ki jih doživljajo, obstaja upanje. Predvsem pa je veliko takih, ki si želijo konca bolj kot kar koli drugega. "Včeraj pa je nekaj mladostnikov Unicefovim sodelavcem dejalo, da si tako obupno želijo konca te nočne more, da upajo, da jih bodo ubili." Doda, da se ne glede na vse številni pogumni, velikodušni in neutrudni Palestinci še naprej medsebojno podpirajo. Ter da tudi Unicef vztraja na terenu in si še naprej prizadeva priskrbeti vodo, zaščito, hrano in zavetje za vsakega otroka. "Ljudem v Gazi je treba omogočiti, da živijo," je zaključil Elder.