Življenje, skrčeno na preživetje

Ceste, ki ne vodijo nikamor, zrušene hiše s spomini, ki počasi bledijo, in ljudje, katerih življenje je skrčeno na preživetje. Vojna v Gazi vstopa v tretje leto. Dve leti spopadov sta večino Palestincev razselili, pogled z zraka pa razkriva, da so ulice z bogato zgodovino postale ruševine časa.

Od napada 7. oktobra 2023 je bilo v Gazi ubitih vsaj 66.000 ljudi, več kot 168.000 jih je bilo ranjenih. Mnogi so še vedno pokopani pod ruševinami. Po podatkih Združenih narodov je bilo med vojno v Gazi razseljenih vsaj 1,9 milijona ljudi, kar je približno 90 odstotkov prebivalstva.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Mnogi so bili razseljeni večkrat.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Izrael je ofenzivo začel na severu Gaze in nato vojaški pohod razširil na celotno območje enklave. Mesto Rafa na jugu Gaze je Izrael dolgo izpostavljal kot varen kraj, zato se je vanj zateklo več kot milijon ljudi. Kampe za begunce so v Rafi postavili v le nekaj tednih, a je Izrael pozneje operacije razširil in večkrat napadel tudi druga območja, ki jih je opredelil kot varna.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP













Porušeno mesto Deir al-Balah icon-picture-layer-2 1 / 8

Begunsko taborišče Džabalija

Džabalija je drugi najbolj naseljen kraj na severu Gaze. Med več tednov trajajočimi napadi so Izraelci po lastnih navedbah tam ubili več sto borcev Hamasa. Civilna zaščita v palestinski enklavi je že maja lani opozorila, da je Izrael večji del taborišča spremenil v ruševine. Med operacijo je bilo uničenih več tisoč domov, napadi na Džabalijo pa še vedno trajajo.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Osrednja cesta v Gazi: Salah al Din

Že v prvih tednih vojne so izraelski tanki in buldožerji prodrli tudi proti Han Junisu, največjemu mestu v južnem delu palestinske enklave. Glavna cesta v Gazi, Salah al Din, ki je dolga 45 kilometrov in prečka celotno ozemlje od mejnega prehoda Rafa na jugu do mejnega prehoda Erez na severu, se je spremenila v bojišče.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Obnova Gaze

Že v začetku leta je razburila 'Riviera Bližnjega vzhoda' oziroma objava ameriškega predsednika Donalda Trumpa o njegovi viziji povojne Gaze. Ta naj bi se spremenila v ogromno luksuzno obalno letovišče, ki ga obdajajo palme, nebotičniki in razkošni hoteli ob kristalno modrem morju. Fotografije izpred več let, tudi iz časa kovida, ko so ulice samevale, razkrivajo, kako globoko je vojna zarezala v vsakdan Palestincev. Kljub vsem izzivom, ki so jih prebivalci Gaze prestajali že takrat, je bilo območje vseeno živahno.

icon-expand FOTO: Profimedia

icon-expand FOTO: Profimedia

icon-expand FOTO: Profimedia

icon-expand FOTO: Pofimedia

icon-expand FOTO: Pofimedia

icon-expand FOTO: Profimedia

icon-expand FOTO: Profimedia

icon-expand FOTO: Profimedia

icon-expand FOTO: Profimedia















Obala Gaze poleti 2017 icon-picture-layer-2 1 / 9

Konec septembra je Trump predstavil še načrt za konec vojne v Gazi v 20 točkah. Ena od točk omenja tudi načrt za gospodarski razvoj, ki ga bodo oblikovali "strokovnjaki, ki so pomagali ustvariti sodobna čudežna mesta na Bližnjem vzhodu". V vojni so bile namreč porušene in uničene tudi številne zgodovinske znamenitosti.

icon-expand FOTO: Profimedia

icon-expand FOTO: Profimedia

icon-expand FOTO: Profimedia

icon-expand FOTO: Profimedia





Muzej pašove palače iz 13. stoletja je bil lani uničen icon-picture-layer-2 1 / 4

Ena od njih je Pašova palača. Gre za dvorec in trdnjavo iz časa mameluške in osmanske vladavine nad Gazo, kjer je Napoleon Bonaparte nekoč preživel več noči. Izraelsko bombardiranje in boji so konec leta 2023 in v začetku leta 2024 pustili le nekaj delov obzidja in lok. Od muzeja ni ostalo skoraj nič. In podobnih zgodb je v Gazi veliko. Kaj vse bo še uničeno, ko je toliko že izgubljenega?