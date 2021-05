Sedmi dan nasilja: Netanjahu obljublja 'odločen odziv' in nadaljevanje napadov

V nedeljo se je obstreljevanje nadaljevalo, tarča Hamasa, ki iz Gaze obstreljuje izraelsko ozemlje, je bil znova Tel Aviv, kjer so se ljudje zatekli v bombna zaklonišča. Premier Benjamin Netanjahu je medtem v sobotnem televizijskem nagovoru dejal, da se bodo napadi nadaljevali, dokler bo potrebno, ter trdil, da delajo vse, da bi se izognili civilnim žrtvam.

Nadaljujejo so se tudi napadi na Gazo. Tarča je bil danes dom enega od vodij palestinskega gibanja Hamas na jugu Gaze, je potrdila izraelska vojska. Jehijeh Sinwarse sicer po njihovih podatkih skupaj s celotnim vodilnim krogom gibanja, ki nadzoruje območje Gaze, skriva, navaja AP. Od ponedeljkovega izbruha nasilja naj bi bilo ubitih 20 pripadnikov Hamasa, priznavajo v gibanju, medtem ko Izrael trdi, da je ta številka veliko višja.

Palestinske zdravstvene oblasti so medtem sporočile, da so bile v napadih v Gazi v nedeljo zjutraj ubite vsaj tri osebe.

O spopadih med Izraelom in Palestinci bo danes razpravljal tudi Varnostni svet Združenih narodov na odprti seji. V tem tednu so o situaciji že razpravljali za zaprtimi vrati, a do zaključkov niso prišli.

S palestinske strani je od ponedeljka proti Izraelu poletelo več kot 2000 raket, večino jih je sicer prestregla protiraketna obramba. Izraelska vojska pa je izvedla na stotine letalskih napadov na ta ozek pas zemlje, ki je že vrsto let pod blokado. V napadih je bilo porušenih več stolpnic. Zgolj včeraj je bila v napadu porušena stolpnica v Gazi, od koder so delovale številne tuje medijske hiše, med njimi Associated Press (AP) in Al Jazeera. Kot razlog so navedli, da so v stolpnici hranili vojaško opremo.