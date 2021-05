Predstavnik Hamasa: V dnevu ali dveh bi lahko prišlo do sklenitve premirja

Ameriški predsednik Joe Biden je v sredo že četrtič od izbruha sovražnosti po telefonu govoril z izraelskim premierjem Benjaminom Netanjahujem. "Predsednik je premierju povedal, da pričakuje večjo deeskalacijo konflikta na poti do premirja," je v sporočilu za javnost zapisala Bela hiša.

Zadnje izredno zasedanje VS ZN so sklicale Kitajska, Norveška in Tunizija, ki so pripravile osnutek izjave, vendar je bila ta zaradi nasprotovanja ZDA vnaprej obsojena na propad. ZDA pa so vztrajale, da ukrepanje VS ZN ne bo ustavilo spopadov, in dodale, da vodijo intenzivno diplomacijo iz ozadja, ki naj bi imela več možnosti za uspeh.

Vseeno pa minulo noč o omenjeni deeskalaciji ni bilo ne duha ne sluha. Izrael je v zračnih napadih uničil dve hiši, ki naj bi pripadali višjim poveljnikom Hamasa. V mestu Kan Junis so bile ranjene štiri osebe. Oglasile so se tudi sirene v mestu Beršeba, vendar lokalne oblasti ne poročajo o poškodovanih.