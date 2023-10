Satelitski posnetki kažejo razsežnosti uničenja v Gazi

Novi satelitski posnetki, ki jih je objavilo podjetje Maxar, kažejo, da so v izraelskih napadih uničena celotna naselja. Zgornji posnetki so nastali letos pred začetkom napadov, spodnji pa 25. oktobra 2023. Prikazujejo pa naselja Izbat Bejt Hanun, Bejt Hanun, Atrara in Al Karameh.

Izraelska vojska Gazo bombardira od 7. oktobra, ko so pripadniki Hamasa napadli Izrael in v nekaj dneh ubili najmanj 1400 ljudi, več kot 200 pa so jih zajeli kot talce in odpeljali na območje Gaze. V izraelskih povračilnih napadih je bilo po navedbah palestinskih virov v okupirani Gazi ubitih najmanj 7028 ljudi, od tega 2913 otrok.