Pisatelji, umetniki, novinarji. Koliko smrtnih žrtev v Gazi je še potrebnih pred koncem?

V množici civilistov, ki so bili ubiti v Gazi, so tudi znani pisatelji, novinarji, umetniki in profesorji. Ljudje, ki so s svojimi dejanji, delom in znanjem pripomogli k prepoznavnosti Palestine, vendar je njihov glas zdaj za vedno utihnil. Ti ljudje ne bodo več prijeli za pero, violino, ne bodo več stopili pred kamero ali poučevali druge.

"Koliko smrtnih žrtev bo še potrebnih, da se bo ta napad končal?" je nedavno dejal Fikr Shalltoot, direktor organizacije Medical Aid for Palestinians za Gazo. "Ko smo priča temu, kako se naši domovi, bolnišnice in šole spreminjajo v ruševine, od svetovnih voditeljev zahtevamo vsaj kanček človečnosti." Palestinci zadnje dni žalujejo za smrtjo znanega pisatelja Refaata Alareera, ki je bil ubit v zračnem napadu. Umrl je skupaj z bratom in sestro ter štirimi otroki. Poleg tega, da je bil priznan pisatelj, je na islamski univerzi v Gazi predaval književnost. "Moje srce je zlomljeno, moj prijatelj in kolega Refaat Alareer je bil ubit skupaj s svojo družino," se je na družbenih omrežjih od njega poslovil pesnik Mosab Abu Toha.

Alareer je ob začetku napadov zavrnil odhod iz Gate, le dva dni pred smrtjo pa je na družbenih omrežjih objavil videoposnetek, na katerem je slišati številne eksplozije. "Stavba se trese. Razbitine in črepinje letijo po ulicah," je ob videoposnetku zapisal. Civilisti, kot je bil Alareer, so se namreč znašli v nemogočem položaju. Ostati doma in tvegati smrt ali poskusiti pobegniti in prav tako tvegati smrt. 44-letni pisatelj je takrat za CNN povedal, da s svojo družino nima druge izbire, kot da ostane na severu, ker "nima kam drugam iti". "To je arhetipska palestinska podoba razprave, razprave o tem, ali naj ostanemo v eni sobi, da bomo v primeru smrti umrli skupaj, ali naj ostanemo v ločenih sobah, da bo vsaj nekdo lahko živel?" je dejal. Alareer je sicer nekaj ur po napadu Hamasa 7. oktobra na Izrael, povzročil splošno zgražanje javnosti, ko je napad Hamasa označil za "legitimnega in moralnega" ter ga primerjal z vstajo v varšavskem getu, piše BBC.

Alareer je sicer tudi eden od ustanoviteljev palestinske neprofitne organizacije "We are not numbers", ustanovljene leta 2015, ki je združila pisatelje z vsega sveta in mlade v Gazi, da bi "razkrili zgodbe, ki se skrivajo za Palestinci". Alareer je, kot je ena izmed njegovih študentk zapisala na družbenih omrežjih, resnično skrbel za svoje učence, tudi zunaj učilnic. Poučevanje jezika je razumel kot "način, kako se osvoboditi dolgotrajnega obleganja Gate, kot kljubovanje izraelskim ograjam in intelektualni, akademski in kulturni blokadi Gaze". Univerza na kateri je poučeval, je bila sicer v izraelskem napadu 11. oktobra uničena, saj naj bi bila "pomembno operativno, politično in vojaško središče Hamasa v Gazi". Lubna Alyaan 14-letna Lubna, ambiciozna glasbenica, si je v življenju najbolj želela doseči mednarodno priznanje za violinistko in ponosno zastopati svojo domovino na mednarodnih tekmovanjih. Kot vestna učenka na Nacionalnem glasbenem konservatoriju Edwarda Saida, v podružnici v Gazi, se je povsem posvetila violini. Vendar žal svojih želja ne bo mogla nikoli uresničiti.

21. novembra je Lubna skupaj s 45 člani svoje širše družine, med katerimi so bili njeni starši, bratje, sestre ter drugi, umrla med zračnim napadom. "Kot učitelj glasbene teorije in zgodovine klasične glasbe, ne bom nikoli pozabil Lubnine strasti do violine. Spomin na njo bom ohranil na najboljši način, ki ga znam – s pisanjem glasbe v njen spomin, v spomin na njene sanje, v spomin na njeno strast in v spomin na prihodnost, ki ji je bila ukradena. Obljubljam ti, Lubna, da bom ostal zvest tvojim sanjam in pomagal deliti tvojo zgodbo s svetom," je zapisal njen profesor Mahmoud Abuwarda. Heba Zagout Pedagoginja po izobrazbi, umetnica po duši, je svoje življenje posvetila dokumentiranju palestinske dediščine in zgodovine, ki se je pod izraelsko okupacijo soočala z uničenjem, poroča Middle East Eye. Skozi svoja dela je govorila o lepoti in duhu palestinskega ljudstva, na njenih slikah pa je bilo videti ikonične elemente, kot so palestinski domovi, kmetije, vsakodnevne dejavnosti, narava, mošeje pa tudi cerkve.

Večja od strasti do slikarstva, pa je bila le ena stvar. Njena neomajna ljubezen in predanost družini. Zagoutova je bila že od majhnega soočena z grozotami okupacije, saj se je rodila v begunskem taborišču Al Burejj v Gazi, odraščala pa je ob poslušanju zgodb starejših o zgodovini Palestine. 13. oktobra se je njeno življenje tragično končalo, ko so izraelske sile bombardirale hišo, v kateri je bivala. Poleg nje sta umrla še dva od njenih štirih otrok, mož in dva druga otroka pa so preživeli.

"Heba je bila nadarjena, v njenih delih je bilo zajeto kaj pomeni biti Palestinec, v svoje umetnine je vlila srce in dušo," je za Middle Easty Eye dejal predstavnik nemške skupine za človekove pravice Medico International, Chris Whitman-Abdelkarim. "Svoje življenje je posvetila otrokom in učencem ter jim vsak trenutek pomagala, da so se s pomočjo umetnosti spopadali z izjemno težkim življenjem v Gazi." Zadnji mesec najbolj smrtonosen za novinarje Skupaj z 42 člani njegove družine, je življenje izgubil tudi palestinski novinar Mohammad Abu Hasira. Odbor za zaščito novinarjev je večkrat poudaril, da je bilo od začetka vojne ubitih veliko novinarjev poroča BBC. In kljub temu, da novinarje na vojnem območju varuje Ženevska konvencija, ki narekuje, da je treba novinarje obravnavati kot civiliste in jih kot take zaščititi, je Izrael novinarskim organizacijam Reuters in AFP nemudoma sporočil, da ne morejo zagotoviti varnost njihovih novinarjev, ki delujejo na območju Gaze.

Tarča napadov so bile tudi stavbe določenih agencij. V enem od zračnih napadov je bila tako poškodovana pisarna agencija AFP. "Napad na pisarno mednarodne tiskovne agencije je zelo zaskrbljujoče sporočilo vsem novinarjem, ki delajo v tako težkih razmerah v Gazi," je dejal vodja AFP Fabrice Fries.

