Rafa pred izraelsko ofenzivo: milijon beguncev na 62 kvadratnih kilometrih

Šest mesecev je bilo od začetka nove vojne v Gazi, ki jo spremlja obsežna humanitarna katastrofa. Je konec spopadov blizu? Najverjetneje ne. Informacije, ki prihajajo iz Gaze, Izraela in sosednji držav, so protislovne. Medtem ko naj bi bila po egiptovskih virih Izrael in Hamas blizu dogovora in Izrael umika vojsko iz Han Junisa, pa iz Tel Aviva prihajajo drugačni signali. IDF se pripravlja na ofenzivo v Rafi, ki naj bi se začela "zelo kmalu".

Eden izmed najpogosteje navajanih podatkov od začetka vojne v Gazi je neprestano spreminjajoče se število (civilnih) žrtev. Po zadnjih podatkih je to preseglo 33.000, večino predstavljajo otroci in ženske. Če je bil glavni cilj Izraela, poleg izpustitve talcev, uničenje Hamasa, potem je polletna ofenziva v Gazi neuspešna, ocenjujejo številni analitiki. Pa vendar je Benjamin Netanjahu pred nekaj dnevi sporočil, da je Izrael korak do zmage. Kako dolg bo ta korak, ni pojasnil. Pred tem, po besedah obrambnega ministra Joava Galanta, sledi ofenziva v Rafi, kamor se je zateklo veliko število beguncev s severa. Kakšne bi bile oz. bodo posledice tako za palestinsko prebivalstvo kot sosednji Egipt, ni težko uganiti.

In prav v Egiptu si močno prizadevajo, da bi v Gazi zavladalo premirje, saj bi se v nasprotnem primeru humanitarna katastrofa razširila tudi na njegovo ozemlje. V Kairu že dalj časa potekajo pogovori o premirju. Po poročanju egiptovskega Al Kahera, ki se sklicuje na visoke vire v vladi, naj bi pogajalske skupine dosegle napredek pri več spornih točkah. Delegaciji Izraela in Hamasa naj bi pogajanja nadaljevali v prihodnjih dneh. Doslej je pogajalcem, kjer so prav tako predstavniki ZDA – med njimi po navedbah AP direktor Cie Bill Burns – in Katarja, uspelo doseči le kratkotrajno premirje in izmenjavo ujetnikov novembra lani. Umik iz Han Junisa Izraelska vojska je v nedeljo sporočila, da umika svoje enote iz Han Junisa na jugu Gaze, ki je bil dolgo časa tarča izraelskih operacij. 98. divizija je po navedbah IDF končala svojo misijo v mestu. "Divizija je zapustila območje Gaze, da bi si opomogla in se pripravila na prihodnje operacije," je v izjavi zapisala izraelska vojska.

Izraelski obrambni minister Galant je sicer že pred časom zatrdil, da je vojska premagala Hamas v Han Junisu in se pripravlja na napad na Rafo, ki leži približno 7 kilometrov južno ob meji z Egiptom in kjer se zdaj, v še manjši enklavi, nahaja več kot 1,2 milijona Palestincev, ki so pribežali s severa. Območje te enklave obsega 62 kvadratnih kilometrov, kar je primerljivo s površino slovenske občine Beltinci. Da zdaj načrtuje napad na Rafo, je Netanjahu javno razkril marca. Svetovalec Bele hiše John Kirby je v nedeljo za ABC povedal, da ni jasno, ali objava umika napoveduje ali razkriva načrte za začetek drugih vojaških operacij Izraela. "Kot razumemo po javnih objavah in napovedih, gre v resnici le za počitek teh enot, ki so bile na terenu štiri mesece, in ni nujno, da se bodo udeležile nadaljnjih vojaških operacij." 162. divizija in brigada Nahal bosta še naprej delovali v Gazi, je sporočila izraelska vojska. Medtem se po poročanju svetovnih medijev nekateri Palestinci že v vračajo na svoje domove v Han Junis. Muhamad Junis, 51-letni Palestinec, je ob vrnitvi za Al Jazeero dejal, da v mestu vidi samo opustošenje. "Pod ruševinami so še vedno trupla. Lahko vohamo smrad." Tik pred ofenzivo v Rafi Upanja, da do ofenzive v Rafi vendarle ne bo prišlo, po zadnjih izjavah izraelskih politikov in predstavnikov vojske ni veliko. Aidit Silman, minister v vladi Netanjahuja, je za izraelske medije dejal, da je do prekinitve spopadov s Hamasom še daleč. Minister pravi, da se bo izraelska vojaška operacija v Rafi začela kmalu.

Netanjahu je sicer po velikim pritiskom z vseh strani. V Washingtonu, ki tradicionalno velja za največjega izraelskega zaveznika, naj bi Tel Avivu močno odsvetovali ofenzivo v Rafi. Bidnova administracija je namreč deležna številnih kritik znotraj demokratske stranke zaradi podpore Izraelu. Kljub nekaterim signalom, da Bela hiša vladi Netanjahuja obrača hrbet, pa ZDA še vedno dobavljajo orožje Izraelu, pred dnevi je Pentagon najavil novo večjo pošiljko. Izraelski premier ima tudi vse več težav doma. Na eni strani čimprejšnji začetek akcije v Rafi zahtevajo 'jastrebi' v vladi. Minister za nacionalno varnost Ben Gvir je dejal, da Netanjahu ne bo obdržal premierskega mandata, če ne bo prišlo do velike ofenzive v Rafi. Njegovi vladi pa številni tudi očitajo, da si ne prizadeva dovolj za izpustitev talcev. Prav zaradi tega se v Izraelu vrstijo množični protesti in pozivi premierju, naj odstopi.

