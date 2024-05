Izrael nad begunsko taborišče v Gazi, ranjenih več Palestincev

V izraelskem obstreljevanju begunskega taborišča Nuseirat v osrednji Gazi je bilo ranjenih najmanj deset Palestincev. Izraelske sile so potrdile, da izvajajo napade v tem delu enklave, po tem, ko naj bi palestinski borci proti njim v sredo od tam izstrelili več izstrelkov. Po prvih ocenah Programa Združenih narodov za razvoj (UNDP) bo obnova območja Gaze stala med 28 in 37 milijard evrov, je sporočil namestnik generalnega sekretarja ZN Abdalah al Dardari. Po njegovih besedah se mednarodna skupnost s tako obsežno obnovo ni ukvarjala od druge svetovne vojne.

Izraelska vojska je na družbenem omrežju Telegram sporočila, da je napadla palestinske borce in njihovo infrastrukturo v osrednjem delu Gaze, vključno s podzemnimi predori. Po njenih navedbah so napade izvedli v odgovor na izstrelke, ki so jih palestinski borci v sredo uperili proti izraelskim silam.

Po poročanju Al Jazeere je izraelsko obstreljevanje v begunskem taborišču Nuseirat v osrednji Gazi zahtevalo najmanj deset življenj, palestinske oborožene skupine pa se na območju spopadajo z izraelsko vojsko. Nad mestom Rafa na skrajnem jugu enklave naj bi medtem krožili izraelski brezpilotni letalniki in domnevno zbirali podatke o potencialnih ciljih v mestu. Izraelski premier Benjamin Netanjahu je danes opravil telefonski pogovor z nemškim kanclerjem Olafom Scholzem, so sporočili iz Berlina. "Govorila sta o prizadevanjih za izpustitev vseh talcev, ki jih zadržuje gibanje Hamas, in o prekinitvi ognja," je v izjavi povedal tiskovni predstavnik nemške vlade. Dodal je, da sta voditelja govorila tudi o dobavi humanitarne pomoči v Gazo. O istih temah ter "operativnem dogajanju" v severnem in južnem Izraelu pa sta v telefonskem pogovoru razpravljala izraelski obrambni minister Joav Galant in njegov ameriški kolega Lloyd Austin, navaja nemška tiskovna agencija dpa. Delegacija Hamasa bo obiskala Egipt Hamas je sporočil, da bo delegacija kmalu obiskala Egipt in se udeležila nadaljnjih pogovorov o prekinitvi ognja. Kot so sporočili že v soboto, so namreč prejeli najnovejše stališče Izraela in ga bodo preučili. "Vodja gibanja Hamas, mudžahid Ismail Hanijeh, se je po telefonu pogovarjal z egiptovskim ministrom za obveščevalne dejavnosti, generalmajorjem Abasom Kamelom, o pogajanjih za ustavitev agresije na naše ljudi. Vodja Hamasa ceni vlogo, ki jo je odigral Egipt in poudarja pozitivni duh gibanja pri preučevanju predloga o prekinitvi ognja," glasi izjava tiskovnega predstavnika Hamasa.

"Vsak dodaten dan v vojni, pomeni za prebivalce Gaze ogromne stroške" Po podatkih ZN bo za obnovo uničenih domov v Gazi potrebno še veliko let, preden bo Gaza znova "stala na nogah". Če bi se vojna v Gazi danes ustavila, bi po ocenah ZN potrebovali namreč vsaj do leta 2040. "Vsak dodaten dan, ko se ta vojna nadaljuje, pomeni za prebivalce Gaze in vse Palestince ogromne in naraščajoče stroške," je dejal upravitelj razvojnega programa ZN Achim Steiner.

