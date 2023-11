Gazo prek mejnega prehoda Rafa zapuščajo prvi tujci

Na desetine tujcev in oseb z dvojnim državljanstvom je začelo zapuščati območje Gaze prek mejnega prehoda Rafa, ki so ga prvič odprli za ljudi po napadih palestinskega gibanja Hamas na Izrael 7. oktobra. Izraelska vojska je medtem sporočila, da so njene sile od začetka vojne s Hamasom izvedle napade na več kot 11.000 ciljev, ki so pripadali terorističnim organizacijam na območju Gaze.

Številni imetniki tujih potnih listov, ujetih v Gazi, so danes začeli zapuščati od vojne razdejano ozemlje prek prehoda Rafa, so s prizorišča poročali dopisniki AFP. Približno 400 tujcev in dvojnih državljanov ter približno 90 bolnikov in ranjenih naj bi danes zapustilo Gazo, potem ko so egiptovske oblasti napovedale izredno odprtje mejnega prehoda. Konvoji s humanitarno pomočjo so v preteklih dneh prečkali Rafo med Egiptom in Gazo, vendar pa ljudem ni bilo dovoljeno zapustiti od spopadov razdejanega palestinskega območja, ki ga od napadov Hamasa na Izrael oblegajo izraelske sile.

Izraelska vojska od začetka spopadov zadela 11.000 ciljev v Gazi Izraelska vojska je danes sporočila, da so njene sile od začetka vojne s Hamasom izvedle napade na več kot 11.000 ciljev, ki so pripadali terorističnim organizacijam na območju Gaze. Izrael ob obleganju Gaze nadaljuje tudi obstreljevanje ciljev proiranskega gibanja Hezbolah na jugu Libanona, poročajo tuje tiskovne agencije. V izraelskem napadu na begunsko taborišče Džabalija na severu Gaze je bilo v torek ubitih najmanj 50 ljudi, še okoli 150 je ranjenih, so sporočile tamkajšnje palestinske oblasti. Napad, v katerem naj bi ubili enega od poveljnikov skrajnega palestinskega gibanja Hamas, je v torek potrdil tudi Izrael. Kot je danes sporočila izraelska vojska, so kopenske enote ob podpori letalskih sil in mornarice napadle več "terorističnih ciljev" na celotnem območju Gaze, vključno s poveljniškimi centri Hamasa in terorističnimi celicami.