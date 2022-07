Gazprom evropskim kupcem: Ne moremo vam zagotoviti dobave plina

Gazprom je 14. junija že sicer zmanjšal zmogljivost plinovoda na 40 odstotkov. Kot razlog so navedli zamudo pri vzdrževalnih delih turbine v Kanadi, kjer jo je popravljalo podjetje Siemens Energy. A Kanada je turbino za plinovod po končanih popravilih v Nemčijo že poslala v nedeljo, je v ponedeljek poročal časnik Kommersant. Tako bi lahko turbina v Rusijo lahko prispela čez pet do sedem dni.

Trenutno je cevovod zaprt, saj na njem potekajo letna vzdrževalna dela. Ta so se začela 11. julija, končala pa naj bi se v četrtek. Evropo medtem skrbi, da bi plinovod kot posledica maščevanja Moskve Zahodu zaradi uvedenih sankcij zoper Rusijo tudi kasneje ostal zaprt. To bi dodatno poslabšalo energetsko krizo, zaradi katere bi lahko celotna regija padla v hudo recesijo.

Med enimi največjih uvoznikov ruskega plina, ki so prejeli omenjeno sporočilo, je tudi nemško podjetje Uniper. Kot poroča Guardian , vir pri podjetju sicer sporočila ni želel posredovati, je pa potrdil, da se je omenjena "višja sila" nanašala na dobavo plina po plinovodu Severni tok 1, ki je glavna dobavna pot za Nemčijo in tudi številne druge države.

Na nemškem finančnem ministrstvu so sicer dejali, da ne morejo potrditi, kje se turbina trenutno nahaja, ter dodali, da gre pravzaprav za nadomestni del, ki naj bi v uporabo prišel šele s septembrom. Zaradi tega to ne more biti resnični razlog za upad pretoka plina pred vzdrževalnimi deli, so dodali. "To namiguje na to, da se pretok plina po plinovodu Severni tok 1 ne bo nadaljeval po zaključku vzdrževalnih del," je dejal višji ekonomist za energetiko v banki ABN Amro Hans van Cleef.

"Vse je odvisno od izrednih okoliščin, na katere se sklicuje Gazprom. Torej ali gre za tehnične ali bolj politične težave. To bi lahko predstavljalo nov korak v zaostrovanju napetosti med Rusijo in Evropo," je opozoril.

Dobava ruskega plina se je v preteklih mesecih že tako zmanjšala na večini pomembnejših poti, ki vodijo v Evropo. Evropska unija si je sicer za cilj zadala, da do leta 2027 postane neodvisna od ruskih fosilnih goriv, a želi, da pretok za zdaj ostane nemoten.