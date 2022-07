Gazprom od Siemensa zahteva vrnitev popravljene plinske turbine

Iz ruskega energetskega velikana Gazprom so sporočili, da so od nemške družbe Siemens zahtevali vrnitev turbine, ki jo je podjetje popravilo v Kanadi. S tem naj bi zagotovili delovanje trenutno zaprtega plinovoda Severni tok, po katerem ruski plin teče v Evropo. "Gazprom je 15. julija družbi Siemens predložil uradno prošnjo za pridobitev dokumentov (...) za dovoljenje za izvoz plinskoturbinskega motorja postaje Portovaja, ki je ključni objekt za plinovod Severni tok," so navedli v izjavi.

"Gazprom računa, da bo skupina Siemens brezpogojno izpolnila svoje obveznosti v zvezi s popravilom in vzdrževanjem plinskoturbinskih motorjev, od katerih je odvisna zanesljivost delovanja plinovoda Severni tok in dobave zemeljskega plina evropskim potrošnikom," je Gazprom dejal ob izjavi, da so od nemške družbe Siemens zahtevali vrnitev turbine, ki jo je podjetje popravilo v Kanadi. icon-expand Gazprom FOTO: Shutterstock Kljub zahodnim sankcijam proti Rusiji zaradi njene invazije na Ukrajino je Kanada privolila, da družbi Siemens Canada izda dovoljenje za popravilo turbine, ki ga je opisala kot časovno omejeno in z možnostjo preklica. Vendar v Gazpromu trdijo, da niso prejeli nobenih zagotovil, da bo turbina poslana nazaj. Gazprom je v ponedeljek začel desetdnevna vzdrževalna dela na plinovodu Severni tok 1. Države EU, zlasti Nemčija, ki je življenjsko odvisna od plina, pa s tesnobo pričakujejo, ali bo plin po plinovodu po koncu vzdrževanja res stekel. Vsakoletna dela na plinski povezavi so sicer načrtovali že pred časom, vendar po poročanju dpa obstaja bojazen, da bo Gazprom zaradi izredno slabih odnosov med Rusijo in EU izkoristil priložnost in preprosto prekinil oskrbo. Moskva je v zadnjih tednih že zmanjšala dobavo plina za 60 odstotkov in za to krivila odsotnost turbine. Po današnjih navedbah ruske tiskovne agencije Tass je oskrba s plinom prek ukrajinske plinske postaje Sudža nemotena, trenutna količina plina, dobavljenega prek tega plinovoda, pa je 41,6 milijona kubičnih metrov.