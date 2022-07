Gazprom prekinil dobavo plina Latviji

Do odločitve prihaja dan po tem, ko je Latvija prek podjetja Latvijas Gaze sporočila, da znova kupuje ruski plin, zanj pa plačuje v evrih.

Ker niso želele plačevati v rubljih, je Rusija že ustavila dobavo plina Poljski, Bolgariji, Finski, Nizozemski in Danski. Tudi Latvija, Estonija in Litva so zavrnile zahtevo po plačilu plina v rubljih.

Sredi julija je latvijski parlament izglasoval tudi popolno prepoved uvoza ruskega plina prek Gazproma od 1. januarja prihodnje leto.

V zadnjem času se krepijo napetosti med Moskvo in zahodnimi državami zaradi ruske vojne v Ukrajini, na katero so EU in ZDA odgovorile s sankcijami. Gazprom je ta teden drastično zmanjšal dobavo plina v Nemčijo prek plinovoda Severni tok na okoli 20 odstotkov kapacitete, čemur naj bi botrovale tehnične težave. Evropa trdi, da gre za izkoriščanje energetskih trgov za politični pritisk.

Evropski ministri za energetiko so v Bruslju nato dosegli dogovor, da bodo članice EU med 1. avgustom letos in 31. marcem 2023 porabo plina prostovoljno zmanjšale za 15 odstotkov glede na povprečno porabo plina med avgustom in marcem v zadnjih petih letih.