Gazprom znova vzpostavil dobavo plina Italiji

Italijanski energetski velikan Eni je v izjavi, ki jo je objavil na spletni strani, potrdil nadaljevanje dobav. "Eni obvešča, da se danes nadaljuje pretok plina, ki ga Gazprom dobavlja prek Avstrije. Ponovno vzpostavitev dobav je omogočil dogovor Enija in vpletenih strank glede omejitev, ki izhajajo iz nove zakonodaje, ki so jo sprejele avstrijske regulatorne oblasti," je navedel.

"Transport ruske nafte prek avstrijskega ozemlja se nadaljuje," je v izjavi sporočil Gazprom. Dodal je, da so z italijanskimi kupci našli rešitev za težave, ki so nastale po regulatornih spremembah v Avstriji.

Večina ruskega plina v Italijo pride prek Ukrajine in Avstrije do Trevisa na severu države. V soboto je Gazprom dobavo po tej poti ustavil, kot razlog pa navedel težave pri transportu čez Avstrijo. Te naj bi nastale zaradi avstrijskega operaterja in naj bi bile posledice regulatornih sprememb, ki jih je Avstrija uvedla konec septembra.

Avstrijski regulator E-Control je poudaril, da so bila nova pravila, ki so v veljavo stopila v soboto, "poznana vsem tržnim igralcem več mesecev". Od vseh deležnikov hkrati pričakuje spoštovanje pravil in sprejetje ustreznih ukrepov, da bodo vsi izpolnili svoje obveznosti.

Pred začetkom ruske vojne v Ukrajini je Italija 95 odstotkov plina uvozila, od tega je okoli 45 odstotkov uvoza prišlo iz Rusije.