Geji so na Twitterju 'ugrabili' ključnik skrajne desničarske skupine Ponosni fantje

Zdaj je ključnik #ProudBoys (Ponosni fantje) na Twitterju najbolj aktualen ('trending'), a iz popolnoma drugačnih razlogov. Množično so ga začeli uporabljati geji iz skupnosti LGBTQ+, ob tem pa so objavili fotografije z ljubljenimi in družino.

V debati demokratskega in republikanskega predsedniškega kandidata, ki so jo mnogi označili za najslabšo v zgodovini, je ameriški predsednik Donald Trump na poziv, naj obsodi borce za belo prevlado, dejal, da sta za nasilje v državi krivi " antifa in levica ", Ponosnim fantom, skrajni desničarski skupini, pa je dejal, "naj se umaknejo in so v pripravljenosti" .

Matt Dechaine, eden izmed moških, ki je objavil fotografijo sebe in svojega moža, je dejal, da je bil njegov cilj le širiti veselje in ljubezen."Zdi se, kot da je gibanje za pozitivne spremembe vedno močnejše, in vesel sem, da sem vsaj majhen del tega. Ko smo združeni v spoštovanju in ljubezni do drugega, je svet veliko lepši,"je dejal.

Vodja Ponosnih fantov Enrique Tarriose je že odzval in dejal, da ne razume, kaj želijo moški doseči. Za CNNje dejal:"Mislim, da je to za umret smešno. To za nas ni žaljivo. Nismo homofobi. Vseeno nam je, s kom ljudje spijo. Mislijo, da nas bo motilo, ampak nas ne."Dodal je:"Eno izmed njihovih sporočil je, da želijo utišati naše podpornike. Ko poskušaš utišati razmišljanja drugih ljudi, ni glede tega nič progresivnega."Tarrio je sicer Američan s kubanskimi koreninami, prav tako pa je voditelj skupine Latinoameričani za Trumpa.

Kljub temu so mnogi delili svojo ljubezensko zgodbo. "Naslednje leto bova z možem praznovala 25 let skupaj. Morala sva se preseliti v Kanado, da sva se lahko poročila in posvojila sinova. Zdaj sva nazaj v ZDA, najina družina pa je zrasla. Boriva se, da bi rešila to državo. Tukaj glasujeva za Bidna, Harrisovo in modro vstopnico. #ProudBoys."