Gekon preživel skoraj 5000 kilometrov dolgo pot v zaboju z jagodami

"Vzela sem jagode iz hladilnika in s kotičkom očesa opazila, da se nekaj premika. Pomislila sem, da je najbrž pajek," je pojasnila Moranova. "Ko sem ponovno pogledala, sem zagledala drobnega gekona. Zelo pozorno je gledal, zato sem ga na hitro potisnila v plastično posodo."

Nikata Moran je v lokalnem supermarketu Lidl v Manchestru kupila zabojček jagod in ga odnesla domov. Ko je razpakirala živila, je med jagodami opazila "majhno glavo", poroča CNN .

"Razen koščka repa, ki sem ga našla v mrežici, je bil videti nepoškodovan, ne morem pa se pomiriti s tem koliko je prepotoval", je dejala 29-letna medicinska sestra.

Po podatkih organizacije RSPCA je ta majhen plazilček dolg le 2,5 centimetra. Inšpektorica Rachel Henderson je pojasnila, da je bila šokirana nad velikostjo gekona. Bil je namreč neizmerno majhen. "Nimam pojma, kako je nekaj tako majhnega preživelo tako dolgo časa med prevozom v zaprti posodi, zato bi se radi zahvalili Nikati in drugim organizacijam, ki so nam pomagale," je dejala.

Plazilca so najprej odpeljali v veterinarski center Ashleigh, ki ima izkušnje z oskrbo eksotičnih živali, nato pa v Reptilia Exotic Animal Rescue v Zahodnem Yorkshiru. Predstavnik organizacije Reptilia je dejal, da so se v organizaciji že mnogokrat srečali z na črno uvoženimi gekoni.

"Naključno uvoženi gekoni so zelo pogosto pojavljajo v večini naših zavetišč po vsej državi. Trenutno jih imamo kar nekaj, ki so prišli iz različnih celin. Zdi se, da se dobro prilagajajo ujetništvu in da dobro uspevajo v bioaktivnih okolji."

Tale slepi potnik gekon se je zaenkrat dobro namestil in bo pripravljen za namestitev, ko bo prestal karanteno.