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GEN-I: Nad navedbami smo zaskrbljeni, uprava odredila revizijo

Ljubljana, 28. 09. 2026 11.14 pred 52 minutami 2 min branja 30

Avtor:
M.S.
GEN-I

GEN-I se je odzval na novico, da so v Romuniji zaradi suma prejemanja podkupnine prijeli direktorja hčerinske družbe GEN-I Sonce. Uprava je v luči dogodkov na izredni seji odredila revizijo projekta gradnje enega največjih sistemov za shranjevanje električne energije v baterijah, ob tem pa so imenovali tudi dva nova začasna direktorja.

Kot so sporočili iz družbe GEN-I, so bili o priprtju in postopku, ki poteka v Romuniji zoper direktorja hčerinske družbe GEN-I Sonce Gregorja Hudohmeta, seznanjeni iz medijev. Uradnih in podrobnejših informacij zato še nimajo. Se je pa uprava družbe v nedeljo sestala na izredni seji, na kateri so odredili revizijo posla, povezanega s projektom izgradnje baterijskega sistema za shranjevanje električne energije v romunskem Gheorgheniju.

Do razjasnitve vseh okoliščin je uprava za začasnega direktorja družbe GEN-I Sonce imenovala Jureta Sokliča, predsednika uprave matične družbe GEN-I, in Sandija Kavaliča, člana uprave. Na seji so sprejeli tudi sklep o preučitvi možnosti zamrznitve projekta do razjasnitve vseh okoliščin.

"V Skupini GEN-I smo nad navedbami zaskrbljeni in jih obravnavamo z vso resnostjo. Integriteta, odgovornost in skladnost poslovanja so temeljni standardi našega delovanja, zato ima Skupina GEN-I ničelno toleranco do korupcije in drugih nezakonitih ravnanj. Revizija bo namenjena preverjanju vseh relevantnih dejstev in okoliščin konkretnega posla, pravno presojo primera pa v celoti prepuščamo pristojnim organom," so zapisali v družbi.

Ob tem so dodali, da do danes še niso prejeli nobene uradne informacije romunskih oblasti v zvezi z omenjenim primerom. V primeru, da bo revizija pokazala nepravilnosti, pa so napovedali nadaljnje ukrepe.

Podkupnina (slika je simbolična).
Podkupnina (slika je simbolična).
FOTO: Shutterstock

Zahteval podkupnino?

Kot smo poročali, so v petek zvečer zaradi suma korupcije v Romuniji prijeli znanega slovenskega strokovnjaka s področja energetike in njegovega domnevnega romunskega pomagača. Za oba je sodnik odredil 30-dnevni pripor. Po navedbah preiskovalcev je primer povezan z gradnjo velikega sistema za shranjevanje električne energije v baterijah v romunskem mestu Gheorgheni. Šlo naj bi za enega največjih tovrstnih projektov v Romuniji.

Slovenski poslovnež naj bi v povezavi s pogodbo, sklenjeno pred le nekaj tedni, zahteval najmanj 450.000 evrov podkupnine in DDV.

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Romunski organi sumijo, da je Slovencu pri tem pomagal zaposleni v romunskem podjetju, ki sodeluje pri gradnji sistema za shranjevanje električne energije. Ta naj bi pri svojih nadrejenih tudi vztrajal, naj zahtevani znesek izplačajo.

Preiskovalci menijo, da naj bi skušali domnevno podkupnino prikriti s pogodbo, za katero naj bi se navzven zdelo, da gre za običajen poslovni dogovor. Primer je nato prišel v roke protikorupcijskih preiskovalcev.

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KOMENTARJI30

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zajfa
28. 09. 2026 12.03
Vsi jemljejo, vsi, prav vsi si talajo kuverte na desni in levi, še tako, da drugi zgoraj ne vedo jasno. Zato pa smo svetovni prvaki v mutnih poslih, kar nam je pomagalo preživeti v SFRJ, zdaj pa nas tepe. Kot je rekel Popovič za 2. tir že leta 2015, da bi Kitajci to naredili za 400milijonov eur + 100 milijonov korupcije torej maks 500. :)) Tole smrdi po Izraelskem maščevanju proti Robiju. Ker je preveč udarjal čez Izrael, so ga vzeli na piko in ekola.
Odgovori
-1
0 1
Desniprepad
28. 09. 2026 12.01
Tu mi spet smrdi po izraelcih tele Dragomir je povezan preko njegovega podjetja z izraelom, novinarji malo pobrskajte po teh dejstvih. Ker zadnje čase veliko stvari iz očitnih razlogov so izraelci marsikje vpleteni, Ker je iz doloženih krogov ukazano, da je potrebno narediti deskreditacije na določene osebe. Vsak ko ni član ali nasprotnik vladajoče klike je potrebno na nek način očrnit ni važno ali je vpleten ali ne. Čisto udbaško že tole deluje vendar operativci so izraelci.
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+0
2 2
Malo za šalo
28. 09. 2026 11.57
A robijevega dvojnika so že našli?
Odgovori
+2
4 2
Blue Dream
28. 09. 2026 11.57
Kakorkoli že zaupam v Romunski pravosodni sistem ki je leta pred našim
Odgovori
+5
5 0
Bourne
28. 09. 2026 11.57
Povej mi, s kom se druzis, in povem ti, kdo si.
Odgovori
+3
3 0
gebo 1
28. 09. 2026 11.56
Zakaj se golob spreneveda ko pa vseskozi vemo da je navaden narcisoidni kleptoman.
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+8
9 1
BBcc
28. 09. 2026 11.54
Vizjaku je edino žal da mu je spodletelo in ne bo dobil nič v žep.
Odgovori
-1
2 3
Desniprepad
28. 09. 2026 12.06
Ja pa še glupi davki so
Odgovori
0 0
Pamir
28. 09. 2026 11.52
Kaj se čudite, janšar odstavil Goloba in takoj se je začela korupcija in kraja.
Odgovori
-4
2 6
janimir
28. 09. 2026 11.55
Tako je , Janša je Golobu in kamarili odprl tudi račune...In to pred 20 leti.
Odgovori
+2
2 0
Pamir
28. 09. 2026 12.01
Njegov račun se je nenadoma začel polniti pred 35 leti.Do takrat je bil na socijali.
Odgovori
-1
0 1
deny-p
28. 09. 2026 11.52
Kristalno jasno, da je kriv, pa še kdo zraven njega. Sicer pa na sodišču velja, kaj lahko dokažeš in ne, kaj veš..... Verjamem, da mu bodo priskrbeli vrhunske odvetnike, da ga bodo reševali in marsikaj prekrili...... Žal.....
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+4
4 0
KMET70
28. 09. 2026 11.47
Žalostno, da morajo Romuni reševat našo korupcijo
Odgovori
+14
15 1
biggie33
28. 09. 2026 11.45
Golob na Dob!!
Odgovori
+14
15 1
BBcc
28. 09. 2026 12.02
Janša pa mu z doba že maha.
Odgovori
0 0
progresivnidaveknastanovanja
28. 09. 2026 11.43
uprava bo v reviziji ugotovila da so milijonske nagrade golobu bile prenizke. Hvala lepa za takšne revizije. Neodvisno sodišče in zapor, samo to zaleže.
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+14
14 0
r h
28. 09. 2026 11.43
Levaki lopovski. Upam da Romuni naredijo red.
Odgovori
+16
16 0
Vrana in vrabček
28. 09. 2026 11.42
Bla, bla, bla....Golob je nedvomno vpleten v tem primeru, zdaj se pa ven vleče z nebulozami.... Kriminalisti pojdite pogledat zbrisano vsebino racunalnikov in zbrisane klice in sporočila iz telefonov, ki jih uporablja Golob.
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+17
17 0
GetBack
28. 09. 2026 11.41
Sicer pa, ali je Golob še poslanec? Je že odstopil, ali čaka na oktober?? Je sploh še v Sloveniji, ali je že na begu in išče politični azil v Iranu, Gazi ali v Afganistanu?
Odgovori
+11
11 0
GetBack
28. 09. 2026 11.39
V Romuniji prriprti Gregor Hudohmet ni bil le svat na poroki Tine Gaber in Roberta Goloba, bil je tudi Golobov zaupnik, in bil je aretiran v Romuniji — prav tam, kjer naj bi Golobu "ukradli identiteto" blizu urada Gen-I... RTV molči .. Zato 4 x ZA ...
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+15
15 0
Vera in Bog
28. 09. 2026 11.39
Desnica je dobro povedala zakaj urin če daš lahko lase !
Odgovori
+6
7 1
BBcc
28. 09. 2026 12.03
To je enako zakaj bi bil bebav desničar če si pa pameten.
Odgovori
0 0
MarkoJur
28. 09. 2026 11.38
Bravo Romuni, tako se dela, ne pa kot pri nas, ko KPK izda lahko zgolj ''mnenje'', katerega je potem nesposobna vročiti, odpisujemo milijone €€€ razno raznim mafijcem, župankovičem managerjem, ipd...
Odgovori
+14
14 0
Vera in Bog
28. 09. 2026 11.37
Bo treba ornk revizijo naredit pa laske na analizo 😁🤣🤣🤣
Odgovori
+13
13 0
Vera in Bog
28. 09. 2026 11.36
Koliko balkancev dela v Gen iju? A smo v Sloveniji ?
Odgovori
+9
9 0
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