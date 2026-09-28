GEN-I: Nad navedbami smo zaskrbljeni, uprava odredila revizijo

Kot so sporočili iz družbe GEN-I, so bili o priprtju in postopku, ki poteka v Romuniji zoper direktorja hčerinske družbe GEN-I Sonce Gregorja Hudohmeta, seznanjeni iz medijev. Uradnih in podrobnejših informacij zato še nimajo. Se je pa uprava družbe v nedeljo sestala na izredni seji, na kateri so odredili revizijo posla, povezanega s projektom izgradnje baterijskega sistema za shranjevanje električne energije v romunskem Gheorgheniju.
Do razjasnitve vseh okoliščin je uprava za začasnega direktorja družbe GEN-I Sonce imenovala Jureta Sokliča, predsednika uprave matične družbe GEN-I, in Sandija Kavaliča, člana uprave. Na seji so sprejeli tudi sklep o preučitvi možnosti zamrznitve projekta do razjasnitve vseh okoliščin.
"V Skupini GEN-I smo nad navedbami zaskrbljeni in jih obravnavamo z vso resnostjo. Integriteta, odgovornost in skladnost poslovanja so temeljni standardi našega delovanja, zato ima Skupina GEN-I ničelno toleranco do korupcije in drugih nezakonitih ravnanj. Revizija bo namenjena preverjanju vseh relevantnih dejstev in okoliščin konkretnega posla, pravno presojo primera pa v celoti prepuščamo pristojnim organom," so zapisali v družbi.
Ob tem so dodali, da do danes še niso prejeli nobene uradne informacije romunskih oblasti v zvezi z omenjenim primerom. V primeru, da bo revizija pokazala nepravilnosti, pa so napovedali nadaljnje ukrepe.
Zahteval podkupnino?
Kot smo poročali, so v petek zvečer zaradi suma korupcije v Romuniji prijeli znanega slovenskega strokovnjaka s področja energetike in njegovega domnevnega romunskega pomagača. Za oba je sodnik odredil 30-dnevni pripor. Po navedbah preiskovalcev je primer povezan z gradnjo velikega sistema za shranjevanje električne energije v baterijah v romunskem mestu Gheorgheni. Šlo naj bi za enega največjih tovrstnih projektov v Romuniji.
Slovenski poslovnež naj bi v povezavi s pogodbo, sklenjeno pred le nekaj tedni, zahteval najmanj 450.000 evrov podkupnine in DDV.
Romunski organi sumijo, da je Slovencu pri tem pomagal zaposleni v romunskem podjetju, ki sodeluje pri gradnji sistema za shranjevanje električne energije. Ta naj bi pri svojih nadrejenih tudi vztrajal, naj zahtevani znesek izplačajo.
Preiskovalci menijo, da naj bi skušali domnevno podkupnino prikriti s pogodbo, za katero naj bi se navzven zdelo, da gre za običajen poslovni dogovor. Primer je nato prišel v roke protikorupcijskih preiskovalcev.
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