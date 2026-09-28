GEN-I: Nad navedbami smo zaskrbljeni, uprava odredila revizijo

Kot so sporočili iz družbe GEN-I, so bili o priprtju in postopku, ki poteka v Romuniji zoper direktorja hčerinske družbe GEN-I Sonce Gregorja Hudohmeta, seznanjeni iz medijev. Uradnih in podrobnejših informacij zato še nimajo. Se je pa uprava družbe v nedeljo sestala na izredni seji, na kateri so odredili revizijo posla, povezanega s projektom izgradnje baterijskega sistema za shranjevanje električne energije v romunskem Gheorgheniju.

Do razjasnitve vseh okoliščin je uprava za začasnega direktorja družbe GEN-I Sonce imenovala Jureta Sokliča, predsednika uprave matične družbe GEN-I, in Sandija Kavaliča, člana uprave. Na seji so sprejeli tudi sklep o preučitvi možnosti zamrznitve projekta do razjasnitve vseh okoliščin.

"V Skupini GEN-I smo nad navedbami zaskrbljeni in jih obravnavamo z vso resnostjo. Integriteta, odgovornost in skladnost poslovanja so temeljni standardi našega delovanja, zato ima Skupina GEN-I ničelno toleranco do korupcije in drugih nezakonitih ravnanj. Revizija bo namenjena preverjanju vseh relevantnih dejstev in okoliščin konkretnega posla, pravno presojo primera pa v celoti prepuščamo pristojnim organom," so zapisali v družbi.

Ob tem so dodali, da do danes še niso prejeli nobene uradne informacije romunskih oblasti v zvezi z omenjenim primerom. V primeru, da bo revizija pokazala nepravilnosti, pa so napovedali nadaljnje ukrepe.