Lagal naj bi o uspehih na bojišču, sedaj v sklopu 'načrtovane rotacije' razrešen

Eden najvplivnejših blogerjev Rybar je na Telegramu zapisal, da je ruski napredek v nekaterih regijah počasnejši, ob tem pa so številna naselja postala "sinonim za laži in neupravičene vojaške izgube". Prav Anaškin naj bi lagal, da so osvojili več vasi v bližini fronte, poroča CNN.

Anaškin naj bi lagal, da je Siversk "pripravljen na padec", zaradi česar so ruske enote na območju postopale slabo pripravljene in s šibko taktiko.

Anaškin sicer nikoli ni bil uradno imenovan na položaj, vendar je bil maja na seznamu udeležencev srečanja z Vladimirjem Putinom naveden kot vršilec dolžnosti poveljnika.

Ruski medij RBC se je pri poročanju o razrešitvi Anaškina skliceval na neimenovane vire na ruskem obrambnem ministrstvu, ki so dejali, da je bil razrešen v okviru 'načrtovane rotacije'.

Nekateri blogerji trdijo, da so lažna poročila poveljnikov o stanju na terenu vodila do velikih izgub v ruskih vrstah.

Ruski vojaški blogerji vse od začetka vojne v Ukrajini 2022 predstavljajo pomemben vir informacij o dogajanju in stanju v vojski, saj imajo pomembne vire med uradniki v vojski in tudi med proruskimi separatisti v vzhodni Ukrajini. Rybar, ki velja za enega najbolj znanih blogerjev, za pogodbeno delo od ruskega obrambnega podjetja Rosec prejema tudi denar. Ameriško finančno ministrstvo je proti podjetju poleti 2022 sicer uvedlo sankcije.

Ruski obrambni minister Andrej Belousov naj bi ob odpustitvi Anaškina dejal: "Lahko delaš napake, ne moreš pa lagati." Rusko obrambno ministrstvo novice o razrešitvi Anaškina uradno ni komentiralo.