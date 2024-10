Generacija Z med delodajalci vse manj priljubljena: 'Hitro užaljeni'

Medtem ko so si podjetja od nekdaj prizadevala dopolniti svoje ekipe z mlajšimi zaposlenimi, mnogi ugotavljajo, da novinci iz tako imenovane generacije Z prinašajo več težav, kot so vredne njihove plače, poroča DPA.

Nedavno objavljena raziskava, v kateri je sodelovalo več kot 900 vodilnih delodajalcev, je pokazala, da jih je 3/4 nezadovoljnih z delovno uspešnostjo novozaposlenih iz Generacije Z, pri čemer je 6 od 10 podjetij avgusta priznalo, da so hitro odpustili vsaj eno osebo iz te starostne skupine.

"Skoraj dve tretjini (65 %) anketiranih menedžerjev za zaposlovanje je prepričanja, da ta generacija meni, da je upravičena do vsega, 63 % pa jih meni, da so prehitro užaljeni," ugotavljajo v raziskavi.

Anketirana podjetja so povedala, da med zaposlenimi generacije Z zaznavajo pomanjkanje delovne etike in slabe komunikacijske sposobnosti, pri čemer je eden od šestih anketiranih trdil, da ne bi bili pripravljeni ponovno zaposliti delavca iz skupine Gen Z. Oznaka se običajno nanaša na ljudi, rojene med letoma 1997 in 2012. Več kot polovica anketiranih podjetij je dejala, da se zaposleni iz te starostne skupine "ne odzivajo dobro na povratne informacije in kritike."

"Pogosto jim primanjkuje praktičnih izkušenj iz resničnega sveta in mehkih veščin, potrebnih za uspeh v delovnem okolju," je povedal Huy Nguyen, glavni svetovalec za izobraževanje in razvoj kariere pri podjetju Intelligent, ki je izvedel raziskavo.

"Odraščanje, ki so ga zaznamovali družbeni mediji in pisna komunikacija, pomeni, da se številni mladi zaposleni težko spopadejo z osebnimi pogovori, zlasti tistimi, ki jih pričakujejo v poklicnih okoljih," je za DPA pojasnil psiholog Mark Travers.