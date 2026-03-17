General pozabil tajne dokumente o vojni v Ukrajini na vlaku

Generalmajor Antonio Aguto, zdaj že upokojen, je bil od leta 2022 do 2024 poveljnik Skupine za varnostno pomoč Ukrajini s sedežem v Wiesbadnu v Nemčiji. Aguto se je 3. aprila 2024 vračal iz Ukrajine v Nemčijo, s seboj pa je imel zaupne dokumente, ki so vključevali zemljevide in bili neprimerno shranjeni, poroča Fox News.

Ko je vlak zjutraj prispel na Poljsko, kjer so prestopali, je skupina z Agutom na čelu vlak zapustila, dokumenti pa so ostali tam, kjer so bili, piše v poročilu. Na vlaku. Sicer Aguto ni bil pooblaščen za prenašanje zaupnih dokumentov, a je kljub temu preiskovalcem povedal, da prevzema odgovornost za njihovo začasno izgubo.

Dokumenti so bili sicer že čez 24 ur na ameriškem veleposlaništvu, ko jih je tja dostavil železniški uslužbenec, ki jih je našel.