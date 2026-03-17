General pozabil tajne dokumente o vojni v Ukrajini na vlaku

Kijev/Washington, 17. 03. 2026 12.12

N.V.
Antonio Aguto

General ameriške vojske, ki je vodil vojaška prizadevanja za koordinacijo podpore Ukrajini, je na vlaku pozabil zaupne dokumente, je razvidno v poročilu Urada inšpektorja generalnega direktorata obrambnega ministrstva. Kasneje so preiskovalci ugotovili tudi, da uživa preveč alkohola, saj se je na enem izmed sestankov pojavil popolnoma zmeden in nepriseben.

Generalmajor Antonio Aguto, zdaj že upokojen, je bil od leta 2022 do 2024 poveljnik Skupine za varnostno pomoč Ukrajini s sedežem v Wiesbadnu v Nemčiji. Aguto se je 3. aprila 2024 vračal iz Ukrajine v Nemčijo, s seboj pa je imel zaupne dokumente, ki so vključevali zemljevide in bili neprimerno shranjeni, poroča Fox News.

Ko je vlak zjutraj prispel na Poljsko, kjer so prestopali, je skupina z Agutom na čelu vlak zapustila, dokumenti pa so ostali tam, kjer so bili, piše v poročilu. Na vlaku. Sicer Aguto ni bil pooblaščen za prenašanje zaupnih dokumentov, a je kljub temu preiskovalcem povedal, da prevzema odgovornost za njihovo začasno izgubo.

Dokumenti so bili sicer že čez 24 ur na ameriškem veleposlaništvu, ko jih je tja dostavil železniški uslužbenec, ki jih je našel.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Poročilo omenja tudi dogodek, ko je Aguto med vojaškim dogodkom na devetdnevnem obisku v Ukrajini spil dve pollitrski steklenici Chache, gruzijskega žganja, ki vsebuje od 40 do 50 odstotkov alkohola. Pozneje tistega večera je Aguto v svoji hotelski sobi izgubil ravnotežje, padel in doživel pretres možganov.

Naslednje jutro je ponovno padel ravno pred sestankom z nekdanjim državnim sekretarjem Antonyjem Blinknom, ameriškim veleposlanikom v Ukrajini in ukrajinskimi vojaškimi generali. Sestanek zanj ni bil prav uspešen, kot navaja poročilo, se je večkrat "izgubil", deloval pa naj bi čudno.

Na sestanek je prišel zmeden in z raztrgano jakno, so povedale priče. Ameriški veleposlanik v Ukrajini je preiskovalcem povedal, da ga je skrbelo, da bi bil Aguto morda drogiran. Nekateri so dejali, da je govoril nerazločno, kar je bila verjetno posledica pretresa možganov.

"Njegov videz je bil razmršen, oči krvave, imel je veliko in vidno rano na komolcu, govoril je počasneje, deloval zmeden, isto vprašanje je postavljal večkrat in pogosto se je vračal k isti temi," navaja poročilo. "Pozneje popoldne je poiskal zdravniško pomoč, ki je potrdila, da je utrpel zmeren do hud pretres možganov."

Preiskovalci so kasneje ugotovili, da so Agutovi padci posledica "pretiranega uživanja alkohola".

Znana igralka razkrila ganljivo skrivnost materinstva
Dnevni horoskop: Ovni bodo živahni, biki hrepenijo po udobju
Meningitis B: Kaj morate vedeti o preprečevanju in cepljenju
Pomlad 2026: Ta znamenja bodo zaslužila največ
3 zanimivi avtomobilski "triki" s teniško žogo
Preprosta metoda za odganjanje ptic z vrta
Preprost zajtrk, ki ga nutricionisti priporočajo za dober začetek dneva
