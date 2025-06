Madžarska z zakonodajo proti LGBTIQ+ krši pravo unije

Madžarska je junija 2021 s spremembami vrste različnih predpisov, ki se med drugim nanašajo na medijske storitve, oglaševanje in izobraževanje, uzakonila številne prepovedi in omejitve glede vsebin, ki spodbujajo ali prikazujejo identificiranje z drugačno identiteto od tiste, ki ustreza spolu ob rojstvu, spremembo spola ali homoseksualnost.

Evropska komisija je Madžarsko takoj opozorila na neskladnost nekaterih določb z zakonodajo EU ter zaradi neodzivnosti proti njej sprožila postopek ugotavljanja kršitev prava EU, nato pa decembra 2022 proti Budimpešti vložila tudi tožbo pred Sodiščem EU zaradi diskriminacije ljudi na podlagi spolne usmerjenosti in spolne identitete. Tožbi so se pridružili tudi Evropski parlament in 16 od 27 članic unije, med njimi Slovenija.

Generalna pravobranilka Sodišča EU Tamara Ćapeta meni, da zakonodaja krši temeljna načela EU o nediskriminaciji in temeljnih pravicah ter spodkopava njena pravila o storitvah in avdiovizualnih medijih. Po njenem mnenju teh kršitev ni mogoče upravičiti z razlogi, ki jih navaja Madžarska – zaščito zdravega razvoja mladoletnikov in varstvom pravice staršev, da otroke vzgajajo v skladu s svojimi osebnimi prepričanji.