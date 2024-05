Generalna skupščina ZN bo glasovala o Srebrenici

Enote bosanskih Srbov so leta 1995 v Srebrenici, ki je bila takrat pod zaščito ZN, pobile najmanj 8000 Bošnjakov. Ta zločin je Mednarodno sodišče za vojne zločine na območju nekdanje Jugoslavije opredelilo kot genocid. Doslej je bilo zaradi tega na tem sodišču in na sodiščih v BiH obsojenih več kot 50 oseb. Pokol v Srebrenici je za genocid razglasilo tudi Meddržavno sodišče v Haagu (ICJ).

Predlagali sta jo državi, ki imata s tem težke zgodovinske izkušnje – Nemčija in Ruanda. V pobudi so sodelovale tudi druge države, med njimi Slovenija. Besedilo sicer nikjer ne obsoja Srbije ali Srbov.

Parlament Republike Srbske je medtem v sredo pred današnjo obravnavo resolucije v ZN sprejel protestno izjavo, predsednik te entitete BiH Milorad Dodik pa je na omrežju X zapisal, da bi potrditev resolucije povzročila nepopravljivo škodo, ki bo pomenila konec BiH.

Srbski predsednik Aleksandar Vučić se je medtem pred glasovanjem z blagoslovom patriarha srbske pravoslavne cerkve Porfirija odpravil v New York, kjer nadaljuje z lobiranjem proti resoluciji, je poročal portal Radio Slobodna Evropa.

Vučić je iz New Yorka sporočil, da bo na njihovi strani brez dvoma stala Kitajska. "To je za nas najpomembnejša novica. Hvala predsedniku Šiju, sam sem se tudi že srečal s kitajskim predstavnikom pri ZN. Pomagajo nam pri vseh stvareh in za to sem zelo hvaležen," je po poročanju Telegrafa poudaril srbski predsednik.