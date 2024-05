Generalna skupščina ZN o resoluciji v podporo priznanju Palestine

Varnostni svet ZN prejšnji mesec zaradi veta ZDA ni potrdil priporočila Generalni skupščini, naj Palestini omogoči polnopravno članstvo v svetovni organizaciji. Generalna skupščina brez tega ne more sprejeti nove članice in tokratni predlog resolucije velja za nadaljevanje pritiska na države, naj priznajo Palestino, so pojasnili diplomatski viri.