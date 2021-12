Sodišče EU za zavrnitev tožb Madžarske in Poljske proti pogojevanju z vladavino prava

Generalni pravobranilec Sodišča EU Manuel Campos Sanchez-Bordona predlaga zavrnitev tožb Madžarske in Poljske proti ureditvi pogojevanja evropskega denarja s spoštovanjem vladavine prava. Ta ureditev je namreč po njegovi oceni sprejeta na ustrezni pravni podlagi in spoštuje načelo pravne varnosti, so sporočili na sodišču.

EU je uredbo o pogojevanju evropskih sredstev z vladavino prava, ki je začela veljati januarja, sprejela v okviru pogajanj o večletnem evropskem proračunu za obdobje 2021–2027 in skladu za okrevanje. Kompromis je bilo mogoče doseči, ker so se voditelji članic zavezali, da do odločitve sodišča Unija na podlagi te uredbe ne bo ukrepala. Varšava in Budimpešta sta se v skladu z napovedmi marca dejansko pritožili na sodišču, kjer izpodbijata uredbo. Mnenje generalnega pravobranilca za sodišče ni zavezujoče.