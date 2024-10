Generalni sekretar Nata: Ukrajino čaka najhujša zima od začetka vojne

Mark Rutte je ob tem napovedal, da se bo zaradi obsežnih ruskih napadov na ukrajinsko energetsko infrastrukturo na prihodnjem srečanju kontaktne skupine za obrambo Ukrajine v nemškem Ramsteinu zavzel za več vojaške pomoči Ukrajini.

"Nato mora in bo storil več za pomoč Ukrajini," je dejal. Ob tem je članice zavezništva pozval, naj še povečajo svoje obrambne izdatke, saj dva odstotka bruto domačega proizvoda po njegovi oceni očitno ne bosta zadostovala za dosego ciljev glede vojaške zmogljivosti.

Rutte, ki je položaj generalnega sekretarja Nata prevzel 1. oktobra, je priznal, da so razmere na bojišču težke, a poudaril, da ruska vojska za napredek, ki ga v zadnjem času dosega zlasti v regiji Doneck, plačuje visoko ceno - vsak dan več kot tisoč mrtvih ali ranjenih.

"Ukrajinci potrebujejo našo nadaljnjo podporo, to je popolnoma jasno. Potrebujejo jo zdaj in pozneje," je poudaril in pozdravil srečanje v ameriškem vojaškem oporišču v Ramsteinu, predvideno za soboto.