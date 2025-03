Generalni sekretar Nata Zelenskega pozval, naj obnovi odnos s Trumpom

Rutte je dejal, da sicer ne more govoriti o vsebini pogovorov z Zelenskim, a dodal, da je ukrajinskega predsednika pozval, naj pokaže spoštovanje do tega, kar je doslej za Ukrajino naredil Donald Trump . Spomnil je, da je prva Trumpova administracija Kijevu odobrila dobavo protitankovskega raketnega sistema javelin.

"Ostati moramo skupaj, ZDA, Ukrajina in Evropa, za to, da bo imela Ukrajina trajen mir," je še dejal Rutte, ki se bo v nedeljo v Londonu udeležil srečanja več evropskih voditeljev. Na njem naj bi govorili o krepitvi evropske obrambe v luči spremembe ameriške politike do Evrope pod Trumpom.

"Zagotovo vem, da si ameriška administracija prizadeva za trajen mir v Ukrajini. Delovati moramo skupaj, Evropa pa mora odigrati svojo vlogo," je še dejal generalni sekretar Nata.

V Londonu je tudi Zelenski, ki naj bi se še danes sestal z britanskim premierjem, sprejel naj bi ga tudi kralj Karel III., v nedeljo pa so sodeloval na srečanju evropskih voditeljev.

Zelenski se je srečal tudi s Starmerjem

Zelenski se je v Londonu srečal z britanskim premierjem Keirom Starmerjem. Ta je pred začetkom pogovora na Downing Streetu ponovil britansko podporo Ukrajini, Zelenski pa se mu je zahvalil, poroča BBC.

"Z Ukrajino bomo, dokler bo potrebno," je dejal Starmer in poudaril zavezo doseči trajen mir v Ukrajini. "Veseli smo, da imamo take partnerje in prijatelje," je odgovoril Zelenski in se zahvalil za vso podporo.

Zelenski se je v britanski prestolnici ustavil na poti iz ZDA, kjer se je v petek njegovo srečanje z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom sprevrglo v prepir. Trump je Zelenskega odslovil, podpis dogovora o izkoriščanju mineralov v Ukrajini, kar je bil namen obiska, pa je bil odpovedan.