Generalni sekretar ZN obsodil napad na zapor v Jemnu

V mestu Hodeida na jugu države so medtem umrli najmanj trije otroci, ko je bilo v napadu koalicije pod vodstvom Savdske Arabije zadeto telekomunikacijsko poslopje, blizu katerega so se igrali, je sporočila organizacija Save the Children. Država je zaradi napada utrpela tudi izpad interneta.

Hutijski uporniki so objavili posnetke, ki med drugim prikazujejo trupla sredi ruševin, ki so ostale po napadu v mestu Sada, utrdbi Hutijcev na severu Jemna.

Guterres je v petek obsodil tako napad na zapor v mestu Sada kot v pristaniškem mestu Hodeida, obenem pa tudi napad Hutijcev v ponedeljek na Abu Dabi, v katerem so umrle tri osebe.

"Generalni sekretar ZN opozarja vse strani, da mednarodno pravo prepoveduje neposredne napade na civiliste in civilno infrastrukturo. Opozarja jih tudi, da morajo po mednarodnem pravu zagotoviti zaščito civilistov pred nevarnostmi, ki izhajajo iz vojaških operacij in se držati načela proporcionalnosti, ločevanja in previdnosti," so sporočili Združeni narodi.