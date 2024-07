Generalni sekretar ZN poziva k ukrepanju proti trgovini z ljudmi

OGLAS

"Trgovina z ljudmi je grozljiv zločin, katerega tarča so najbolj ranljivi, in sicer otroci," je v petkovi poslanici zapisal Antonio Guterres. Opozoril je, da otroci predstavljajo eno tretjino žrtev trgovine z ljudmi in trpijo nepopisne zlorabe, ko so prisiljeni k delu, rekrutirani kot vojaki ali prisiljeni v kriminalne dejavnosti, dekleta pa prodana kot neveste, so sporočili pri ZN. Dandanes tveganje za trgovanje z ljudmi vedno bolj povečujejo globalna kriza, oboroženi konflikti, pandemije, gospodarska in družbena nestabilnost ter naravne nesreče. Dodatno tveganje za otroke predstavljajo tudi spletne platforme, ki jih trgovci z ljudmi izkoriščajo za novačenje in izkoriščanje žrtev, otroci pa jih pogosto uporabljajo brez ustreznih zaščitnih ukrepov.

Antonio Guterres FOTO: Profimedia icon-expand

Guterres je ob tem opozoril, da fizične in psihične brazgotine zločinov ostanejo še dolgo v odrasli dobi. V luči tega je pozval vlade po vsem svetu, civilno družbo in zasebni sektor, naj okrepijo svoja prizadevanja v smeri, da noben otrok ne bo več žrtev in noben trgovec z ljudmi ne bo ostal nekaznovan. "Okrepiti moramo odzive za zaščito, vključno s pravosodnimi mehanizmi, ki so osredotočeni na otroke, dvigniti ozaveščenost, podpreti otroke brez spremstva ob prehodih meja, zagotoviti oskrbo otrok v vojnah in odpraviti temeljne vzroke izkoriščanja s tem, da pomagamo ranljivim družinam," je še dodal. V Sloveniji program ozaveščanja otrok o tej problematiki V Sloveniji je notranje ministrstvo leta 2021 uvedlo sistematičen in dolgoročen pristop ozaveščanja otrok o trgovini z ljudmi v vseh osnovnih in srednjih šolah. O tej problematiki je bilo lani izvedenih 280 delavnic, udeležilo pa se jih je 5267 učencev. Vlada financira tudi programe pomoči. Krizna nastanitev projekta Pomoč žrtvam trgovine z ljudmi denimo zagotavlja 30-dnevno obdobje okrevanja in razmisleka, da si žrtev opomore in se znebi vpliva trgovcev z ljudmi. Žrtve so deležne tudi dolgotrajnejše pomoči in namestitve v okviru programa Pomoč žrtvam trgovine z ljudmi – varna namestitev, je sporočilo notranje ministrstvo.