Genocidno dejanje: Izrael uničil 4000 zarodkov na klinikah v Gazi

Komisija ni našla verodostojnih dokazov, da bi se poslopje uporabljalo v vojaške namene, in meni, da je bilo uničenje namenjeno preprečevanju rojstev med Palestinci v Gazi, kar da predstavlja genocidno dejanje. Pri ostali škodi, ki so jo utrpele nosečnice, doječe in nove matere, pa gre po oceni komisije za zločine proti človečnosti.

"Te kršitve ženskam in dekletom niso povzročile le izjemne fizične in duševne škode ter trpljenja, temveč tudi nepovratne dolgoročne učinke na duševno zdravje in obete na področju reproduktivnega zdravja in plodnosti za Palestince kot skupino," je zapisala komisija.

Združeni narodi so tričlansko komisijo, ki jo vodi nekdanja visoka komisarka ZN za človekove pravice Navi Pillay, ustanovili leta 2021, da bi preiskala domnevne kršitve mednarodnega prava v Izraelu in Palestini.

Poročilo, ki ga povzemajo tuje tiskovne agencije, je objavila po zadnjih zaslišanjih žrtev in prič spolnega nasilja, ki jih je komisija opravila v torek in sredo v Ženevi. V njem Izraelu med drugim očita tudi spolne napade in prisilno slačenje v javnosti, kar naj bi predstavljalo del uveljavljenega ravnanja izraelske vojske s Palestinci z namenom zatiranja in nadzorovanja.

Izrael je danes objavljene ugotovitve zavrnil kot neutemeljene obtožbe. Komisiji je izraelsko veleposlaništvo v Ženevi očitalo pristransko politično agendo in poskus inkriminacije izraelske vojske, poroča francoska tiskovna agencija AFP.