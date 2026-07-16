Skoraj osem let po tragediji čas za prvo razsodbo

Zrušitev mostu med poletno nevihto na predvečer državnega praznika leta 2018 je pretresla Italijo.

Dolgo časa so domnevni odgovorni govorili o "nepredvidljivosti usode" ali se sklicevali na neurje, ki se je v času zrušenja zgrnilo nad mestom. Strokovnjaki so medtem prepričani, da so bile vzrok za nesrečo poškodbe na mostu, ki jih niso odkrili zaradi pomanjkljivega vzdrževanja ali pa so za nevarnost zrušenja upravljavci vedeli, a niso ukrepali.

Sojenje skupno 57 obtoženim, ki odgovornost prelagajo drug na drugega, se je začelo leta 2022, danes pa bo sodni senat sporočil prvo sodbo.

Genovsko tožilstvo je za vse obtožence zahtevalo skupno zaporno kazen 400 let. Najvišjo kazen so zahtevali za nekdanjega izvršnega direktorja podjetja Autostrade per l'Italia Giovannija Castelluccija, in sicer 18 let in šest mesecev zapora. Za nekdanjega vodjo vzdrževanja v podjetju medtem zahtevajo 15 let in šest mesecev zapora, poroča Genova Today.