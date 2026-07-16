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Skoraj osem let po tragediji čas za prvo razsodbo

Genova, 16. 07. 2026 09.46 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
M.S.
Tovornjak na robu porušenega viadukta

Na sodišču v Genovi naj bi danes, skoraj osem let po nesreči, razglasili sodbo v primeru zrušitve avtocestnega viadukta Polcevera, bolj znanega kot most Morandi, pri čemer je v brezno zgrmelo na desetine vozil. Umrlo je 43 ljudi, več sto ljudi, ki so živeli pod mostom, pa je ostalo brez strehe nad glavo.

Zrušitev mostu med poletno nevihto na predvečer državnega praznika leta 2018 je pretresla Italijo.

Dolgo časa so domnevni odgovorni govorili o "nepredvidljivosti usode" ali se sklicevali na neurje, ki se je v času zrušenja zgrnilo nad mestom. Strokovnjaki so medtem prepričani, da so bile vzrok za nesrečo poškodbe na mostu, ki jih niso odkrili zaradi pomanjkljivega vzdrževanja ali pa so za nevarnost zrušenja upravljavci vedeli, a niso ukrepali.

Sojenje skupno 57 obtoženim, ki odgovornost prelagajo drug na drugega, se je začelo leta 2022, danes pa bo sodni senat sporočil prvo sodbo.

Genovsko tožilstvo je za vse obtožence zahtevalo skupno zaporno kazen 400 let. Najvišjo kazen so zahtevali za nekdanjega izvršnega direktorja podjetja Autostrade per l'Italia Giovannija Castelluccija, in sicer 18 let in šest mesecev zapora. Za nekdanjega vodjo vzdrževanja v podjetju medtem zahtevajo 15 let in šest mesecev zapora, poroča Genova Today.

Tovornjak na robu porušenega viadukta
Tovornjak na robu porušenega viadukta
FOTO: AP

Tožilci so med sojenjem poudarjali, da viadukt ni bil ustrezno vzdrževan, saj so upravljavci krčili sredstva za vzdrževalna dela, da bi povečali dobiček.

Na predvečer razglasitve prvostopenjske sodbe je Autostrade per l'Italia objavilo opravičilo svojcem žrtev. "Opravičilo za to, kar se je zgodilo, je naša moralna dolžnost," je zapisal novi direktor Arrigo Giana. Kot je dejal, se želi opravičiti za trpljenje, ki ga je povzročil tragični dogodek, čeprav se zaveda, da ta gesta nikoli ne bo izbrisala bolečine.

1182 metrov dolg in 40 metrov visok viadukt Polcevera, ki prečka istoimensko dolino in reko, je bil zgrajen leta 1967. Predstavlja del pomembne avtoceste, ki Italijo povezuje z južno Francijo. Ime Morandi je dobil po inženirju Riccardu Morandiju, ki ga je zasnoval. Na njegovem mestu so leta 2020 zgradili nov most, imenovan San Giorgio, ki ga je zasnoval slavni italijanski arhitekt Renzo Piano.

genova most avtocesta sojenje

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