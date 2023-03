Genska mutacija, ki veča tveganje za raka, povezana z Orkneyjskimi otoki

Ob tem so raziskovalci, sicer v manjšem številu, specifično "orkneyjsko" gensko različico odkrili tudi pri genetskem testiranju v Združenem kraljestvu in celo v ZDA.

Študija ugotavlja, da lahko večina oseb z gensko mutacijo, ki veča tveganje za raka, svoje družinske prednike izsledi vse do otoka Westray, enega od Orkneyjskih otokov, poroča BBC . To naj bi bila tudi prva tovrstna geografska povezava s predniki oseb z genskimi mutacijami, ki naj bi v preteklost segala okoli 250 let.

Že pretekle raziskave so pokazale, da imajo tudi ženske iz določenih etičnih okolij, kot so nemški Judje, visoko stopnjo specifične genske različice BRCA. V Združenem kraljestvu se ta mutacija pojavi pri okoli enem od 1000 ljudi, zaradi česar so ženske izpostavljene večjemu tveganju za raka jajčnikov in dojke.

Geni BRCA so sicer prisotni pri vseh ljudeh, tako pri moških kot ženskah. A ob morebitni napaki pri enem od njih lahko privede do poškodbe DNK in tako povzroči, da celice postanejo rakave. Osebe s to genetsko različico imajo 50-odstotno možnost, da jo bodo prenesle na svoje otroke.

Z mastektomijo oz. kirurško odstranitvijo celotne dojke, ki se jo uporablja za preprečevanje nastanka oz. ponovitve raka dojk, se sicer raka ne da popolnoma preprečiti, se pa možnosti za njegov nastanek močno zmanjšajo. Angleška državna zdravstvena služba ob tem svetuje samopregledovanje dojk, letne preglede in slikanje z magnetno resonanco. Vse to lahko namreč pomaga pri zgodnjem odkrivanju raka dojke. Prav tako pa lahko tveganje za pojav raka v nekaterih primerih zmanjšajo tudi spremembe življenjskega sloga, kot sta zdrava prehrana in telesna vadba.