Genska terapija za 800 tisoč evrov se je končala s smrtjo deklice

Preiskava se je začela po skupnem razkritju ameriške revije Science in publikacije Retraction Watch, ki sta poročali o neuspelem kliničnem preskušanju na deklici z redko genetsko boleznijo. Njeni starši po poročanju CNN trdijo, da so za razvoj eksperimentalnega zdravljenja plačali približno 860.000 ameriških dolarjev (približno 749.340 evrov), zdravniki pa jih niso opozorili, da bi lahko zdravljenje vodilo v smrt.

Deklica je trpela za redkim sindromom Snijders Blok-Campeau, ki povzroča nevrološke razvojne motnje. Vodja raziskave je razvil zdravljenje z metodo genskega urejanja, pri katerem naj bi bila deklica prvi človek na svetu, ki bi prejel takšno terapijo neposredno za zdravljenje možganov. Družini je zagotovil, da ne pričakujejo resnih varnostnih zapletov.

Etična komisija bolnišnice je poskus odobrila v začetku leta 2025, še preden so bili objavljeni vsi rezultati predkliničnih raziskav.

Priprave na zdravljenje so vključevale predklinične poskuse na miših in opicah. Raziskovalci so družini zagotovili, da rezultati potrjujejo varnost nadaljevanja kliničnega preskušanja, čeprav končni izsledki ene od študij na opicah ob odobritvi poskusa še niso bili objavljeni, drugi pa naj bi bili po oceni strokovnjakov neprepričljivi.