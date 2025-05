Nicusor Dan zmagovalec predsedniških volitev, Simion priznal poraz

"Rad bi čestital svojemu nasprotniku Nicusorju Danu. Zmagal je na volitvah, to je bila volja romunskega ljudstva," je v videoposnetku, objavljenem na družbenem omrežju Facebook, dejal George Simion, ki je sicer veljal za favorita ponovljenih predsedniških volitev.

Kljub porazu se je zavezal "nadaljevanju boja" za Romunijo in Romune, ki jim je v slogu ameriškega predsednika Donalda Trumpa obljubil, da jih bo zopet postavil na prvo mesto.

Ob skoraj 65-odstotni volilni udeležbi in po skoraj vseh preštetih glasovih je Simion osvojil okoli 46, Dan pa nekaj manj kot 54 odstotkov glasov. "To je zmaga tisoče in tisoče ljudi, ki (...) verjamejo, da se lahko Romunija spremeni v pravi smeri," je podpornikom po zmagi dejal Dan.