George Soros milijardni imperij prepustil sinu: 'Zaslužil si je'

"Zaslužil si je," je v ekskluzivnem intervjuju za The Wall Street Journal George Soros pojasnil odločitev, da vodenje svojega milijardnega imperija prepusti sinu.

37-letni Alex Soros, ki ima doktorat iz zgodovine, je že zelo mlad ustanovil svojo dobrodelno fundacijo in nakazal, da bo šel po očetovih stopinjah. Decembra je nato prevzel vodenje Soroseve fundacije Open Society, kar je vsaj po tihem nakazovalo, da oče resno računa nanj kot na naslednika.

V intervjuju za The Wall Street Journal je Alex Soros dejal, da je bolj političen od očeta. Izrazil je tudi zaskrbljenost, da bi se nekdanji ameriški predsednik Donald Trump utegnil vrniti v Belo hišo, in dal vedeti, da bo njegova organizacija odigrala pomembno finančno vlogo v predsedniški tekmi. Kot pravi, bi želel denar umakniti iz politike, a ga mora vlagati, saj to počne tudi nasprotna stran. George Soros sicer velja za enega največjih donatorjev ameriške demokratske stranke.

Njegov naslednik je še povedal, da bo fundacija še naprej zasledovala enake cilje kot doslej, med drugim svobodo govora, reformo ameriškega kazenskega sistema, zavzemanje za pravice manjšin in beguncev in podporo liberalnim politikam. Ob tem pa bi si želel vključiti še teme, kot so volilna pravica, enakost med spoloma in pravica do splava.

Soros ima pet otrok, Alex, ki se mu je rodil v zakonu s Susan Weber Soros, je drugi najmlajši. Dolgo je sicer veljalo, da bo njegov naslednik najstarejši, danes 52-letni Jonathan.