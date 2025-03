Georgescuja zavrnila volilna komisija, na ulici izbruhnilo nasilje

Pred sedežem volilne komisije v Bukarešti se je zbralo več sto podpornikov Calina Georgescuja. Ko so mediji sporočili, da je volilna komisija zavrnila njegovo kandidaturo na ponovljenih volitvah v začetku maja, je jezna množica prebila policijski kordon. Ob tem so vzklikali "Dol z diktaturo".

Policija je odgovorila s solzivcem, izgredniki pa so v policiste metali tlakovce in pirotehnične izdelke ter zažigali pohištvo v bližnjih gostinskih lokalih. Prevrnili so tudi kombi televizijske postaje, ki po njihovem mnenju podpira Georgescujeve tekmece na volitvah, so poročali romunski mediji.

Policija je sporočila, da so pridržali več domnevnih udeležencev izgredov, vendar ni navedla, koliko. Po poročanju francoske tiskovne agencije AFP sta bila v izgredih poškodovana najmanj dva policista.