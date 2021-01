Senatne volitve v Georgii napete do konca: v senat odhaja demokrat Warnock

Senatne volitve v ameriški Georgii so napete vse do konca. Izid med republikancema Kelly Loeffler in Davidom Perduemter demokratoma Raphaelom Warnockom in Jonom Ossoffom jeizredno tesen. Ameriški mediji so do sedaj napovedali zmago za en senatni sedež - tega bo po napovedih osvojil Warnock, ki je premagal Lofflerjevo. Republikanec Perdue pa trenutno vodi pred demokratom Ossoffom za okrog 1200 glasov.

Warnock v izjavi za javnost že dejal, da"odhaja v senat, kjer bo delal za vse prebivalce Georgie". Postal je prvi Afroameričan, ki bo v ameriškem senatu zastopal to zvezno državo. Loefflerjeva je (sicer še pred uradno napovedjo zmage Warnocka) dejala, da pot do njene zmage še vedno ostaja odprta. V Trumpovem stilu je dejala tudi, da morajo biti prešteti vsi"legalno oddani glasovi".

Prav te volitve bodo sicer odločale, ali bo senat v rokah republikancev ali demokratov. Če demokratom uspe osvojiti oba senatna sedeža, bodo s tem osvojili tudi večino v senatu. Odločilni 51. glas bo imela novoizvoljena podpredsednica Kamala Harris. Če si strani razdelita zmagi, bodo tesno večino v zveznem senatu ohranili republikanci.

Drugi krog volitev v tej nekdaj republikanski trdnjavi, ki se je na novembrskih predsedniških volitvah obarvala v demokratsko modro prvič po treh desetletjih, je bil potreben, saj 3. novembra lani nihče od kandidatov ni dobil več kot 50 odstotkov glasov podpore. Prav tako kot novembrske predsedniške volitve, tudi te zaznamuje visoka volilna udeležba – kar tri milijone glasov je bilo oddanih že predčasno. Na volilni dan pa je bilo po poročanju CNN oddanih 1.244.374 glasov.