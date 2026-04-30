Tujina

Gerald Ford se po 300 dneh vrača domov

Washington, 30. 04. 2026 11.28 pred 37 minutami 2 min branja 5

Avtor:
N.V.
USS Gerald Ford

Po rekordni razporeditvi, ki je trajala več kot 300 dni in vključevala sodelovanje v vojni proti Iranu ter zajetje venezuelskega voditelja Nicolasa Madura, se največja letalonosilka na svetu končno vrača domov. USS Gerald R. Ford bo v prihodnjih dneh zapustila Bližnji vzhod, sredi maja pa bo že v svojem domačem pristanišču v Virginiji.

Gerald R. Ford je bila do zdaj nameščena na Bližnjem vzhodu, prejšnji teden pa je tja prispela tudi letalonosilka USS George H. W. Bush, kar je pomenilo, da so na istem mestu hkrati kar tri letalonosilke. Že od januarja je tam namreč prisotna tudi USS Abraham Lincoln. Da bi bile tri letalonosilke na istem mestu hkrati, se ni zgodilo že od leta 2003, v času krhkega premirja v vojni z Iranom.

In ta mesec je Ford presegel ameriški rekord za najdaljšo razporeditev po vietnamski vojni. A ta dolga razporeditev je sprožila vprašanje o vplivu na pripadnike vojske, ki so tako dolgo odsotni od doma, pa tudi o povečanem pritisku na ladjo in njeno opremo.

Letalonosilka USS Gerald R. Ford
Letalonosilka USS Gerald R. Ford
FOTO: AP

Ford je sprva svojo napotitev začel v Sredozemskem morju, oktobra so ga nato preusmerili v Karibsko morje kot del največjega pomorskega kopičenja sil v regiji v več generacijah. Letalonosilka je sodelovala v vojaški operaciji za zajetje Madura, nato pa je bila znova poslana v bojno območje, proti Bližnjemu vzhodu.

V prvih dneh vojne z Iranom je sicer delovala iz Sredozemskega morja, nato pa je v začetku marca prešla Sueški prekop in odplula v Rdeče morje. Vendar je kmalu požar v enem od prostorov za pralnico prisilil ladjo, da se je obrnila in vrnila v Sredozemlje na popravila, zaradi česar je več sto mornarjev ostalo brez spalnih prostorov.

Preberi še Rekordnih 295 dni na morju, konca 'odisejade' pa še ni na vidiku

Tudi predstavniški odbor ni bil zadovoljen, na zaslišanju pred Odborom za oborožene sile so o tem spraševali obrambnega ministra Petea Hegsetha, ki je dejal, da se je že posvetoval z mornarico in da so uradniki omenili tudi kompromise glede pripravljenosti in vzdrževanja.

"Večkrat so operativne zahteve, bodisi v Southcomu bodisi v Centcomu, zahtevale dodatna sredstva v realnem času, kar je skozi zahteven proces odločanja vodilo v podaljšanje," je dejal Hegseth, pri čemer je imel v mislih ameriško Južno poveljstvo (Southcom), ki nadzoruje Latinsko Ameriko, in Centralno poveljstvo (Centcom) na Bližnjem vzhodu.

Preberi še Se USS Gerald R. Ford umika? Požar na krovu, zamašena stranišča in nizka morala

Fordova 295-dnevna napotitev je sicer krajša od najdaljše napotitve v času hladne vojne, ki jo še vedno drži že razgrajena USS Midway. Ta je bila na misiji 332 dni v letih 1972 in 1973.

V novejšem času pa je posadka USS Nimitz leta 2020 in 2021 skupaj preživela 341 dni na dolžnosti in stran od doma. Vendar je to vključevalo tudi daljša obdobja izolacije na kopnem v ZDA, namenjena preprečevanju širjenja covida-19.

