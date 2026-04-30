Gerald Ford se po 300 dneh vrača domov

Gerald R. Ford je bila do zdaj nameščena na Bližnjem vzhodu, prejšnji teden pa je tja prispela tudi letalonosilka USS George H. W. Bush, kar je pomenilo, da so na istem mestu hkrati kar tri letalonosilke. Že od januarja je tam namreč prisotna tudi USS Abraham Lincoln. Da bi bile tri letalonosilke na istem mestu hkrati, se ni zgodilo že od leta 2003, v času krhkega premirja v vojni z Iranom. In ta mesec je Ford presegel ameriški rekord za najdaljšo razporeditev po vietnamski vojni. A ta dolga razporeditev je sprožila vprašanje o vplivu na pripadnike vojske, ki so tako dolgo odsotni od doma, pa tudi o povečanem pritisku na ladjo in njeno opremo.

Ford je sprva svojo napotitev začel v Sredozemskem morju, oktobra so ga nato preusmerili v Karibsko morje kot del največjega pomorskega kopičenja sil v regiji v več generacijah. Letalonosilka je sodelovala v vojaški operaciji za zajetje Madura, nato pa je bila znova poslana v bojno območje, proti Bližnjemu vzhodu. V prvih dneh vojne z Iranom je sicer delovala iz Sredozemskega morja, nato pa je v začetku marca prešla Sueški prekop in odplula v Rdeče morje. Vendar je kmalu požar v enem od prostorov za pralnico prisilil ladjo, da se je obrnila in vrnila v Sredozemlje na popravila, zaradi česar je več sto mornarjev ostalo brez spalnih prostorov.

Tudi predstavniški odbor ni bil zadovoljen, na zaslišanju pred Odborom za oborožene sile so o tem spraševali obrambnega ministra Petea Hegsetha, ki je dejal, da se je že posvetoval z mornarico in da so uradniki omenili tudi kompromise glede pripravljenosti in vzdrževanja. "Večkrat so operativne zahteve, bodisi v Southcomu bodisi v Centcomu, zahtevale dodatna sredstva v realnem času, kar je skozi zahteven proces odločanja vodilo v podaljšanje," je dejal Hegseth, pri čemer je imel v mislih ameriško Južno poveljstvo (Southcom), ki nadzoruje Latinsko Ameriko, in Centralno poveljstvo (Centcom) na Bližnjem vzhodu.