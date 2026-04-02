Konec 'zasluženega dopusta' na Hrvaškem. Kam zdaj?

Ameriška letalonosilka se je ob obali Splita zasidrala v soboto, šlo pa je za načrtovani obisk in tehnično vzdrževanje, kot je sporočilo ameriško veleposlaništvo na Hrvaškem in dodalo, da obisk služi krepitvi odnosov med ZDA in Hrvaško ter potrjuje zavezništvo Nato.

Ameriška letalonosilka Gerald Ford v Splitu FOTO: Bobo Pixsell

Med bivanjem ni bil organiziran noben medijski obisk ladje, poroča Net.hr. Spomnili so, da je bila ladja v splitskem pristanišču že oktobra lani, prvič pa je največje hrvaško pristanišče obiskala leta 2023. Tistega leta smo jo v Jadranskem morju obiskali tudi mi.

Del epskega besa

Ko je izbruhnil požar v pralnici, je ladja delovala v Rdečem morju v okviru operacije Epski bes, kot je ameriški predsednik Donald Trump poimenoval vojaško akcijo proti Iranu. Iran je sicer trdil, da je napadel letalonosilko in jo poškodoval, vendar je centralno poveljstvo ameriške vojske (Centcom) navedbe zavrnilo. V izjavi z dne 12. marca je zapisano, da je ladja po požaru, ki po njihovih besedah ni bil povezan z bojem in v katerem sta bila dva mornarja poškodovana, a nista bila v življenjski nevarnosti, ostala v celoti operativna. Vseeno pa so požar gasili 30 ur, uničenih je bilo nekaj več kot 100 postelj, saj so nekateri spalni prostori v bližini pralnice, kjer je prišlo do požara. 600 mornarjev so morali nato razseliti iz svojih spalnih prostorov ali pogradov.

Ford je bil umaknjen iz uporabe dober teden dni po požaru, mornarica pa je sporočila, da bodo 100.000-tonsko vojno ladjo poslali na popravilo v ameriško oporišče v zalivu Souda v Grčiji. Na Kreti so popravili sedem spalnih razdelkov.

Admiral: 'Zaslužen dopust'

Načelnik pomorskih operacij, admiral Daryl Caudle, je v torek v pogovoru z washingtonskim Centrom za strateške in mednarodne študije (CSIS) pohvalil, da se je posadka Forda dobro spopadla s požarom v pralnici. "Borili so se z njim, ga pogasili in čez dva dni začeli z bojnimi poleti, zato sem na to posadko zelo ponosen," je dejal. Kar pa je prva potrditev, da je požar oviral bojne operacije proti Iranu, njegovo navedbo interpretira CNN. Ford 'nosi' več kot 75 vojaških letal, vključno z letali F-18 Super Hornet, in upravlja sofisticiran radarski sistem za nadzor zračnega prometa in navigacije.

Pristanek ameriškega lovca na krovu Forda med operacijo Epski bes FOTO: AP

Glede postanka na Hrvaškem je dejal, da gre za "zaslužen dopust". Napotitev Forda se je namreč začela že konec junija lani, ko je zapustila domače pristanišče Norfolk v Virginiji, zdaj pa se je podaljšala na "rekordni" 11. mesec. Admiral je dolžino Fordove napotitve označil za "izjemno" in priznal veliko obremenitev, ki jo je to predstavljalo za osebje. "Toda mornarica je bila zgrajena za to," je dejal. "Mornarji, ki to počnejo, so se za to prijavili," je dejal Caudle.

Ni pa povedal, ali bo Ford po odhodu iz Splita ostal v Sredozemlju ali pa se bo skozi Sueški prekop vrnil v Rdeče morje, kjer je bil, ko je prišlo do požara.

Bush že na poti

Na pot iz Norfolka je sicer krenila še ena letalonosilka, USS George HW Bush, ki se skupaj s svojo udarno skupino odpravlja na območje odgovornosti Centcoma, ki vključuje Bližnji vzhod, piše CNN. Trump je v včerajšnjem televizijskem nagovoru dejal, da bodo ZDA v prihodnjih tednih okrepile vojaški pritisk na Iran: "V naslednjih dveh do treh tednih jih bomo izjemno močno udarili. Vrnili jih bomo v kameno dobo, kamor sodijo."

Na Fordu je prostora za več kot 4500 mornarjev FOTO: Bobo Pixsell