Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Konec 'zasluženega dopusta' na Hrvaškem. Kam zdaj?

Split, 02. 04. 2026 19.55 pred 26 dnevi 3 min branja 38

Avtor:
T.H.
Ameriška letalonosilka Gerald Ford v Splitu

USS Gerald R. Ford, največja letalonosilka na svetu, je po petih dneh odplula iz Splita, kamor je po navedbah ameriškega veleposlaništva na Hrvaškem prišla na načrtovan obisk in tehnično vzdrževanje. Sredi marca jo je sicer v Rdečem morju, kjer podpira in izvaja operacije v vojni proti Iranu, zajel požar. Kot so zatrdili pristojni, ta ni bil povezan z boji, ampak je izbruhnil v pralnici. Najprej je odplula na popravila proti Kreti, od tam pa v Dalmacijo. Kam gre zdaj, uradno še ni znano.

Ameriška letalonosilka se je ob obali Splita zasidrala v soboto, šlo pa je za načrtovani obisk in tehnično vzdrževanje, kot je sporočilo ameriško veleposlaništvo na Hrvaškem in dodalo, da obisk služi krepitvi odnosov med ZDA in Hrvaško ter potrjuje zavezništvo Nato.

Med bivanjem ni bil organiziran noben medijski obisk ladje, poroča Net.hr. Spomnili so, da je bila ladja v splitskem pristanišču že oktobra lani, prvič pa je največje hrvaško pristanišče obiskala leta 2023. Tistega leta smo jo v Jadranskem morju obiskali tudi mi.

Del epskega besa

Ko je izbruhnil požar v pralnici, je ladja delovala v Rdečem morju v okviru operacije Epski bes, kot je ameriški predsednik Donald Trump poimenoval vojaško akcijo proti Iranu. Iran je sicer trdil, da je napadel letalonosilko in jo poškodoval, vendar je centralno poveljstvo ameriške vojske (Centcom) navedbe zavrnilo.

V izjavi z dne 12. marca je zapisano, da je ladja po požaru, ki po njihovih besedah ni bil povezan z bojem in v katerem sta bila dva mornarja poškodovana, a nista bila v življenjski nevarnosti, ostala v celoti operativna.

Vseeno pa so požar gasili 30 ur, uničenih je bilo nekaj več kot 100 postelj, saj so nekateri spalni prostori v bližini pralnice, kjer je prišlo do požara. 600 mornarjev so morali nato razseliti iz svojih spalnih prostorov ali pogradov.

Ford je bil umaknjen iz uporabe dober teden dni po požaru, mornarica pa je sporočila, da bodo 100.000-tonsko vojno ladjo poslali na popravilo v ameriško oporišče v zalivu Souda v Grčiji. Na Kreti so popravili sedem spalnih razdelkov.

Admiral: 'Zaslužen dopust'

Načelnik pomorskih operacij, admiral Daryl Caudle, je v torek v pogovoru z washingtonskim Centrom za strateške in mednarodne študije (CSIS) pohvalil, da se je posadka Forda dobro spopadla s požarom v pralnici. "Borili so se z njim, ga pogasili in čez dva dni začeli z bojnimi poleti, zato sem na to posadko zelo ponosen," je dejal. Kar pa je prva potrditev, da je požar oviral bojne operacije proti Iranu, njegovo navedbo interpretira CNN.

Ford 'nosi' več kot 75 vojaških letal, vključno z letali F-18 Super Hornet, in upravlja sofisticiran radarski sistem za nadzor zračnega prometa in navigacije.

Glede postanka na Hrvaškem je dejal, da gre za "zaslužen dopust". Napotitev Forda se je namreč začela že konec junija lani, ko je zapustila domače pristanišče Norfolk v Virginiji, zdaj pa se je podaljšala na "rekordni" 11. mesec. Admiral je dolžino Fordove napotitve označil za "izjemno" in priznal veliko obremenitev, ki jo je to predstavljalo za osebje. "Toda mornarica je bila zgrajena za to," je dejal. "Mornarji, ki to počnejo, so se za to prijavili," je dejal Caudle.

Ni pa povedal, ali bo Ford po odhodu iz Splita ostal v Sredozemlju ali pa se bo skozi Sueški prekop vrnil v Rdeče morje, kjer je bil, ko je prišlo do požara.

Bush že na poti

Na pot iz Norfolka je sicer krenila še ena letalonosilka, USS George HW Bush, ki se skupaj s svojo udarno skupino odpravlja na območje odgovornosti Centcoma, ki vključuje Bližnji vzhod, piše CNN. Trump je v včerajšnjem televizijskem nagovoru dejal, da bodo ZDA v prihodnjih tednih okrepile vojaški pritisk na Iran: "V naslednjih dveh do treh tednih jih bomo izjemno močno udarili. Vrnili jih bomo v kameno dobo, kamor sodijo."

Admiral Caudle je sicer izrazil zaskrbljenost glede tega, kako vojna z Iranom vpliva na pripravljenost in odvračilni položaj ameriške mornarice drugod: "Izziv je, kako zmanjšati tveganje v drugih delih sveta, medtem ko veliko virov osredotočate na eno področje."

gerald ford split letalonosilka zda
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
KOMENTARJI38

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
JAZsemTI
03. 04. 2026 10.51
V novih časih bojevanja, ko prevladujejo roji sronov je latalonosilka samo velikanska tarča, ki je stala miliarde dolarjev.
Odgovori
+1
1 0
nekaj brezveze
03. 04. 2026 09.58
Minili so časi, ko so ves svet terorizirali s temi sedaj plavajočimi kadmi.
Odgovori
+1
1 0
JAZsemTI
03. 04. 2026 09.37
Itak, da so jo z raketo zadeli. Dokaz, da za Iranom stojita Kitajska in Rusija. Amerikanci jih bodo fasali kot že dolgo ne.
Odgovori
+3
3 0
GLAVAČ
03. 04. 2026 09.32
Iran jo bo še enkrat užgal,naj pride bližje.
Odgovori
+3
3 0
torks11
03. 04. 2026 09.21
Odbor za MIR pa dogajanje na vzhodu mirno gleda. Aja predsednik je.......
Odgovori
+1
1 0
ENDI
03. 04. 2026 09.16
Najbolje bi bilo, če bi bila skupaj z drekom na dnu morja.
Odgovori
+2
2 0
Bombardirc1
03. 04. 2026 08.45
Jajo jim je že čestital za uspešno odmašitev stranišč?
Odgovori
+7
7 0
Rde?a pesa in hren
03. 04. 2026 08.44
neverjetno je kako Plenko kalkulira. medtem ko Sančez iz Španije, pa melninin obrambni mninister pa avstrijski obrambni minister ne dovoljio preleta, Plenko mirno spusti atomsko plavajočo bombo v HR. Mislim, da ga je lahko fajn sram. Kaj si obeta od tega? Da bo dobil odpustke pri krampu? da bo dobil zastojn nafto?
Odgovori
+6
6 0
proofreader
02. 04. 2026 21.59
Odložili so smeti in spustili odplake, sedaj pa spet novim avanturam naproti.
Odgovori
+12
12 0
Kimberley Echo
02. 04. 2026 21.53
Hrvaška verjetno nima ustreznih podjetij, ki bi lahko popravljala poškodbe ladje tega ranga. Zato bo najboljše, da odpluje domov kamor spada. In ne vračaj se več, ker naslednjič ne bomo več ciljali pralnice.
Odgovori
+10
11 1
Kostorog
02. 04. 2026 21.52
Naj jo odpeljejo na razrez saj za drugo ni, bolje to kot da jo Iranci potopijo.
Odgovori
+11
11 0
SpamEx
02. 04. 2026 21.38
Recimo domov se lahko odpelje
Odgovori
+8
8 0
Samo navijač
02. 04. 2026 21.32
ZDA so bile v vojni 93 % svojega obstoja od 1776 (torej ~222–235 let od ~250 let). To šteje vsako leto z vsaj eno vojaško akcijo (vključno z indijanskimi vojnami, majhnimi intervencijami itd.). Od 1917 naprej je delež še višji – mirnih let je zelo malo.
Odgovori
+6
9 3
First Last
02. 04. 2026 21.46
Ker intervirajo kjer drug ne upa.
Odgovori
-12
2 14
abmam
03. 04. 2026 08.50
Čim več takih, ki si "ne upajo"!
Odgovori
0 0
royayers
02. 04. 2026 21.16
kam zdaj? na dno morja…
Odgovori
+14
15 1
Samo navijač
02. 04. 2026 21.05
Laž, kaksen dopust. Ta kanta je bila poskodovana. In je bila na popravilu.
Odgovori
+16
19 3
Colgate
02. 04. 2026 21.02
Rusi, Amerikanci in židi so zlo tega planeta
Odgovori
+5
9 4
aljoteam
02. 04. 2026 21.53
Zakaj pa Rusi?
Odgovori
+5
8 3
Colgate
02. 04. 2026 21.57
@aljoteam Poglej si ruske vojaške intervencije in nasilne priključitve med letoma 45 in 91. Da o terorju nad baltskimi državami ne govorimo
Odgovori
+0
3 3
IskraLJ
02. 04. 2026 21.58
Samo Rusi zamenjaj z ukriji in imaš prav.
Odgovori
+5
7 2
Justice4all
02. 04. 2026 20.59
Upam da odpluje čim dlje in čimprej čim globje...
Odgovori
+13
15 2
Vera in Bog
02. 04. 2026 20.46
Hvala osvoboditelji
Odgovori
-11
6 17
štrekeljc
02. 04. 2026 21.01
Česa pa so te osvobodili? Zdrave pameti morda?
Odgovori
+16
22 6
Slavko BabIč
02. 04. 2026 20.45
Rafo, srečno v pekel!
Odgovori
+6
11 5
Rafael Kramar
02. 04. 2026 20.43
Srečno!!
Odgovori
-5
5 10
štrekeljc
02. 04. 2026 20.53
....pot v pogubo!
Odgovori
+4
9 5
