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Romuni: Sestrelili smo ruska drona, ki sta letela 450km/h

Bukarešta, 18. 10. 2026 18.07 pred 25 minutami 1 min branja 12

Avtor:
N.L.
Romuni sestrelili ruska drona

Romunsko obrambno ministrstvo je objavilo fotografije, ki so jih njihovi piloti posneli nad Črnim morjem, kjer so v soboto zvečer v treh minutah sestrelili dva drona, ki sta brez dovoljenja vstopila v romunski zračni prostor. Letela naj bi s hitrostjo 450 kilometrov na uro.

Fotografije so bile posnete iz pilotske kabine lovskega letala. Na njih je viden steber dima in ogenj po eksploziji v zraku. 

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Romuni trdijo, da so sestrelili reaktivna brezpilotna letalnika Geran-4. Gre za drone, ki so opremljeni z bojno glavo, namenjeni so rušenju visokonapetostnih daljnovodov in jeklenih konstrukcij mostov. Njihovo orožje je sestavljeno iz bojne glave, ki tehta 40 kilogramov, in štirih dodatnih uničevalnih modulov.

Preberi še Geran 'z brki': ruski reaktivni dron, ki prinaša 'slabe novice'

Po navedbah ministrstva so droni leteli s hitrostjo do 450 kilometrov na uro, ponavadi droni letijo s približno 150 kilometrov na uro. Prav zaradi visoke hitrosti so prepričani, da gre za novo četrto generacijo drona Geran, ki ga Rusija izdeluje na osnovi iranskih Šahedov. 

Prvi brezpilotni letalnik je vstopil v nacionalni zračni prostor ob 17:59 in so ga sestrelili v dveh minutah, drugega so napadli in sestrelili ob 18:05, je poročal PROTV News. Oba drona so sestrelili lovci F-16, in sicer približno 20 kilometrov od pristaniškega mesta Sulina ob Črnem morju.

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Romunija droni Rusija Črno morje F-16

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KOMENTARJI12

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osservatore
18. 10. 2026 18.33
Cel kup rusofilov bo na forumu trdilo, da so ukrajinci kopirali ruske drone.
Odgovori
0 0
Bebo2
18. 10. 2026 18.32
končno! tako bi morali že od vsega začetka, ne pa da so kar pustili da leti čez Romunijo!
Odgovori
0 0
myomy
18. 10. 2026 18.32
Tukaj je logika zelo jasna; komu je v interesu, da se spopadeta NATO in Rusija? Rusiji ali Ukrajini?
Odgovori
0 0
anatomija
18. 10. 2026 18.28
Rusi si zopet napadli državo v NATO . Potem pa jokajo , da drugi provocirajo
Odgovori
-2
2 4
Rudar
18. 10. 2026 18.33
Itak.
Odgovori
0 0
Na pol ovca
18. 10. 2026 18.27
Geran 4 leti 700 -800 km/h ne 450km/h in vedo da so Ruski ker so leteli 450km na uro kot geran 4 ki sicer leti 700km/h ... OK
Odgovori
+3
3 0
Rudar
18. 10. 2026 18.32
Aha. Torej je začetna hitrost 700km/h. Ni šans da gre prej 450. Čudna logika.
Odgovori
0 0
myomy
18. 10. 2026 18.20
... in za 20.000 vredna drona zapravili 2 milijona.
Odgovori
+6
6 0
Janez Podrepnik
18. 10. 2026 18.24
🤣🤣🤣👍
Odgovori
+3
3 0
asdfghjklč
18. 10. 2026 18.25
Važno je, da tokrat rusofili ne morete pametovati, da rusi niso taki, da bi pošiljali drone in rakete v EU in Nato države.
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-3
2 5
Rudar
18. 10. 2026 18.30
Tudi če je par mrtvih @myomy, sam, da ni stroškov. E mosskovija.....
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-2
1 3
patriot11
18. 10. 2026 18.33
Človeška življenja so v vojnah popolnoma nepomembna, žal.
Odgovori
0 0
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