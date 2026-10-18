Romuni: Sestrelili smo ruska drona, ki sta letela 450km/h

Fotografije so bile posnete iz pilotske kabine lovskega letala. Na njih je viden steber dima in ogenj po eksploziji v zraku.

Romuni trdijo, da so sestrelili reaktivna brezpilotna letalnika Geran-4. Gre za drone, ki so opremljeni z bojno glavo, namenjeni so rušenju visokonapetostnih daljnovodov in jeklenih konstrukcij mostov. Njihovo orožje je sestavljeno iz bojne glave, ki tehta 40 kilogramov, in štirih dodatnih uničevalnih modulov.

Po navedbah ministrstva so droni leteli s hitrostjo do 450 kilometrov na uro, ponavadi droni letijo s približno 150 kilometrov na uro. Prav zaradi visoke hitrosti so prepričani, da gre za novo četrto generacijo drona Geran, ki ga Rusija izdeluje na osnovi iranskih Šahedov.

Prvi brezpilotni letalnik je vstopil v nacionalni zračni prostor ob 17:59 in so ga sestrelili v dveh minutah, drugega so napadli in sestrelili ob 18:05, je poročal PROTV News. Oba drona so sestrelili lovci F-16, in sicer približno 20 kilometrov od pristaniškega mesta Sulina ob Črnem morju.