Geran 'z brki': ruski reaktivni dron, ki prinaša 'slabe novice'

"Slabe novice. Sovražnik je danes prvič uporabil posebno kumulativno bojno glavo, nameščeno na reaktivnem brezpilotnem letalu," je Serhi "Flash" Beskrestnov zapisal na Telegramu, poroča Kyiv Independent . "Mislim, da sovražnik načrtuje napad na pomembne visokonapetostne daljnovode," je dodal.

Gre za četrto generacijo drona Geran, ki ga Rusija izdeluje na osnovi iranskih Šahedov, ki jih je od Teherana prejela konec leta 2022. Rusija je močno modificirala iransko verzijo in zagnala lastno proizvodnjo dronov. Geran-4 ima reaktivni motor in dosega precej večje hitrosti od njegovih predhodnikov, po nekaterih podatkih celo do 800 kilometrov na uro. Rusija prav tako že uporablja Geran-5, ki ima spremenjeno ogrodje in že bolj spominja na manevrirno raketo kot na dron. Rusija po zadnjih podatkih vsak mesec proizvede približno 2000 reaktivnih brezpilotnih letal Geran-4 in Geran-5. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski pa je pred dnevi dejal, da je uspešnost pri prestrezanju ruskih dronov okrog 70-odstotna.

Ko se bliža zima, Rusija stopnjuje obsežno kampanjo proti ukrajinskemu energetskemu sistemu. V noči na 30. september so ruske sile izvedle najhujši kombinirani napad na energetsko infrastrukturo v zadnjih mesecih, navaja net.hr.

Rusi so ponoči izstrelili skoraj 190 napadalnih brezpilotnih letal in balističnih raket, je sporočil ukrajinski predsednik. Ciljali so na energetski objekt v Kijevu in Kijevski regiji. Prizadeti so bili kritični infrastrukturni objekti tudi v več drugih ukrajinskih regijah.