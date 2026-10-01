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Geran 'z brki': ruski reaktivni dron, ki prinaša 'slabe novice'

Kijev, 01. 10. 2026 11.53 pred 30 minutami 3 min branja 11

Avtor:
M.V.
Posodobljeni reaktivni ruski dron Geran-4

Rusija je prvič v vojni v Ukrajini uporabila posodobljeni reaktivni brezpilotni letalnik Geran-4, opremljen z bojno glavo, namenjeno rušenju visokonapetostnih daljnovodov in jeklenih konstrukcij mostov. Novo orožje je sestavljeno iz bojne glave, ki tehta 40 kilogramov, in štirih dodatnih uničevalnih modulov. Z bližajočo se zimo Rusija stopnjuje obsežno kampanjo proti ukrajinskemu energetskemu sistemu.

"Slabe novice. Sovražnik je danes prvič uporabil posebno kumulativno bojno glavo, nameščeno na reaktivnem brezpilotnem letalu," je Serhi "Flash" Beskrestnov zapisal na Telegramu, poroča Kyiv Independent. "Mislim, da sovražnik načrtuje napad na pomembne visokonapetostne daljnovode," je dodal.

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Gre za četrto generacijo drona Geran, ki ga Rusija izdeluje na osnovi iranskih Šahedov, ki jih je od Teherana prejela konec leta 2022. Rusija je močno modificirala iransko verzijo in zagnala lastno proizvodnjo dronov. Geran-4 ima reaktivni motor in dosega precej večje hitrosti od njegovih predhodnikov, po nekaterih podatkih celo do 800 kilometrov na uro. Rusija prav tako že uporablja Geran-5, ki ima spremenjeno ogrodje in že bolj spominja na manevrirno raketo kot na dron. Rusija po zadnjih podatkih vsak mesec proizvede približno 2000 reaktivnih brezpilotnih letal Geran-4 in Geran-5. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski pa je pred dnevi dejal, da je uspešnost pri prestrezanju ruskih dronov okrog 70-odstotna.

Ko se bliža zima, Rusija stopnjuje obsežno kampanjo proti ukrajinskemu energetskemu sistemu. V noči na 30. september so ruske sile izvedle najhujši kombinirani napad na energetsko infrastrukturo v zadnjih mesecih, navaja net.hr.

Rusi so ponoči izstrelili skoraj 190 napadalnih brezpilotnih letal in balističnih raket, je sporočil ukrajinski predsednik. Ciljali so na energetski objekt v Kijevu in Kijevski regiji. Prizadeti so bili kritični infrastrukturni objekti tudi v več drugih ukrajinskih regijah.

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Kombiniran napad

Ukrajinska zračna obramba je med 6.30 in 18.30 prestregla 254 od skupno 285 brezpilotnih letal, so sporočili. Hkrati je Rusija izstrelila 174 reaktivnih brezpilotnih letal, od katerih jih je bilo po ukrajinskih podatkih prestreženih 146. Okoli 18.30 je bilo v ukrajinskem zračnem prostoru še vedno deset brezpilotnih letal.

Do večera so bili po ruskih napadih na energetsko infrastrukturo uvedeni izredni izklopi električne energije v Kijevu in okolici ter v Černihivski in Žitomirski regiji, je sporočilo ukrajinsko ministrstvo za energetiko.

"Od poletja praktično ni bilo dneva, ko sovražnik ne bi napadel energetske infrastrukture. Vendar se je tako obsežen in kombiniran napad zgodil prvič od konca prejšnje ogrevalne sezone," je po napadu dejal ukrajinski premier Serhij Korecki.

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Prejšnjo zimo so Rusi prav tako intenzivno napadali ukrajinsko energetsko in ogrevalno infrastrukturo, zaradi česar so tisoči gospodinjstev ostali brez elektrike in ogrevanja pri temperaturah pod ničlo. Po mnenju ukrajinskih uradnikov bi lahko bila ta zima še hujša.

Kijev še ni zagotovil denarja, potrebnega za izvedbo 5,4 milijarde evrov vrednega načrta za okrepitev odpornosti svojega energetskega sistema. Hkrati je novi val ruskih napadov sovpadal s prvim resnejšim hladnim sunkom v tem letu. Ukrajinska državna služba za izredne razmere je opozorila, da bi se lahko nočne temperature po vsej državi od 1. do 3. oktobra spustile med 0 in 3 C.

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KOMENTARJI11

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PEACEMAKER
01. 10. 2026 13.02
Upam sam da ne zmanjka idej v tej vojni. Rusi so topovska hrana za ukrajineke drone s kitajskimi čipi!
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+3
3 0
JAZsemTI
01. 10. 2026 12.56
Mogoče pa Ukrajinci res ne bi smeli ubogati Borisa Johnsona, ki je prepovedal kakršnakoli pogajanja o premirju marca 2022.
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+3
4 1
Zaklenjena resnica
01. 10. 2026 13.04
Verjetno ne bi smeli ubogati ZDA , ko je predlagala državi udar
Odgovori
0 0
big_foot
01. 10. 2026 12.52
Ukrajinci pravijo da sestrelijo skoraj vse kar rusi pošljejo…. Zakaj pa je potem ukrajina tako razbita? Mislim občudujem ukrajince kako dobro se uporajo vseeno pa malo manj pravljičarstva bi bilo bolje kot pa to nakladanje.
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+1
5 4
300 let do specialista
01. 10. 2026 12.50
Je pa to znak "poštenega vojskovanja", ko napadaš infrastrukturo in ne civilistov kot to počno naši, ki širijo "demokracijo" pa mimogrede ubijejo 0,5 mio otrok.
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+3
5 2
vlahov
01. 10. 2026 12.49
To je šele začetek . Upam , da bodo volitve v Ukrajini.
Odgovori
-1
4 5
Blue Dream
01. 10. 2026 12.51
bi blo fajn počas. sedn let je minilo pa to
Odgovori
+1
2 1
metaloh
01. 10. 2026 12.49
Vrniti enako in še huje Rusom...Moskvo odrezati od Elektrike, ogrevanja...potem pa naj svirajo svoje carske pravljice...
Odgovori
+2
7 5
300 let do specialista
01. 10. 2026 12.49
Izvoli, sicer pa sankcije delujejo🤣🤣🤣
Odgovori
+0
3 3
Blue Dream
01. 10. 2026 12.47
Mi pa drag plin plačujemo. Hvala Nemčija
Odgovori
+6
8 2
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