Gershkovichu bodo v Rusiji sodili zaradi vohunjenja, grozi mu do 20 let zapora

Drugih podrobnosti niso objavili. Dokazov o njegovem domnevnem vohunjenju Moskva doslej ni podala, sporočila je le, da so ga ujeli pri delu. V primeru obsodbe mu grozi do 20 let zapora.

Evan Gershkovich , novinar ameriškega časnika Wall Street Journal , je obtožen, da je za ameriško obveščevalno agencijo Cia zbiral tajne informacije o največjem ruskem proizvajalcu tankov Uralvagonzavod v regiji Sverdlovsk, kjer so ga 29. marca lani aretirali, so po poročanju francoske tiskovne agencije AFP sporočili s tožilstva.

Uralvagonzavod je ena največjih ruskih tovarn orožja, ki med drugim proizvaja bojne tanke T-90, ki jih ruska vojska uporablja v Ukrajini, pa tudi bojni tank nove generacije armata ter tovorne vagone.

ZDA so očitke danes zavrnile. "Ta obtožba nima nobene podlage," je v Washingtonu dejal tiskovni predstavnik ameriškega zunanjega ministrstva Matthew Miller. "Novinarstvo ni zločin. Obtožbe proti njemu so lažne in ruska vlada ve, da so lažne. Takoj bi ga morali izpustiti," je dodal.

32-letni Gershkovich, njegov delodajalec in Bela hiša so doslej že večkrat zanikali, da bi vohunil za ZDA. Je prvi zahodni novinar, ki so ga v Rusiji priprli zaradi obtožb o vohunjenju po razpadu Sovjetske zveze.