Geslo za videonadzor muzeja Louvre naj bi bilo kar 'Louvre'

Po filmskem ropu pariškega muzeja Louvre na dan prihaja vse več informacij o varnostnih pomanjkljivostih te svetovno znane zgradbe. Francoski mediji poročajo, da so bile v preteklih letih izvedene številne revizije, ki so pred več kot desetletjem odkrile celo, kako lahko je vdreti v varnostne sisteme Louvra. Ta je namreč uporabljal "zelo šibka gesla", za dostop do videonadzora naj bi bilo tako treba vpisati zgolj "Louvre", poročajo.

Francoska ministrica za kulturo Rachida Dati je kmalu po zgodovinskem ropu Louvra vztrajala, da varnostni sistemi v pariškem muzeju niso odpovedali. A le nekaj dni kasneje se je njen ton pri naslavljanju ropa spremenil. Pred senatom je poudarila, da so obstajale varnostne pomanjkljivosti, kmalu za tem pa je napovedala tudi prve nujne ukrepe za revizijo in odpravo napak. Francoski časopis Libération poroča, da so različne revizije varnostnih sistemov muzeja razkrile očitne težave, v katere naj bi bil Louvre ujet več let.

Louvre FOTO: AP icon-expand

Že decembra 2014 so na primer v muzej prispeli strokovnjaki francoske nacionalne agencije ANSSI za kibernetsko varnost, ki so na zahtevo muzeja opravili revizijo IT-sistemov in natančneje preizkusili varnostno omrežje. Preverili so najbolj kritično opremo muzeja za zaščito, kot so alarmi, nadzor dostopa in videonadzor muzeja. Med preizkusom je strokovnjakom uspelo vdreti v varnostno omrežje Louvra, s čimer bi lahko napadalec kasneje ogrozil varnostno omrežje, spremenil pravice do dostopa in ogrozil baze podatkov itd. Potencialni napadalci bi lahko vse to izvedli zunaj muzeja. Kot je razkrila ANSSI, je bil vdor mogoč predvsem zaradi šibkosti nekaterih gesel, ki so jih označili za trivialna, kot na primer Louvre za dostop do strežnika, ki upravlja videonadzor. Poleg tega je agencija poudarila, da "omrežje pisarn muzeja Louvre vključuje nekaj zastarelih sistemov (Windows 2000)".

Ukradeni dragulji FOTO: Profimedia icon-expand

Agencija za kibernetsko varnost je takrat muzej spodbudila k sprejetju korektivnih ukrepov: ustvarjanju bolj zapletenih gesel, odpravljanju ranljivosti v aplikacijah in odpravi "zastarelih sistemov na različice, ki jih vzdržuje založnik programske opreme". Manj kot leto dni po tem je vodstvo Louvra zahtevalo novo revizijo. Agenti Nacionalnega inštituta za napredne študije varnosti in pravosodja so lokacijo obiskovali leto in pol ter se srečevali z osebjem muzeja, da bi ocenili slabosti varnostnega sistema. Poročilo iz leta 2017, ki je bilo označeno kot "zaupno", obžaluje, da so bile "v celotnem sistemu opažene resne pomanjkljivosti, včasih podobne tistim, ugotovljenim leta 2014". Revizije so odkrile tudi druge resne pomanjkljivosti v varnostnih sistemih, med drugim tudi enostaven dostop do streh v primeru gradbenih del, slabo upravljanje pretoka obiskovalcev ter težave z varnostno programsko opremo, ki je bila stara več kot dve desetletji.