Gesta pilota, ki je navdušuje splet

Eddy Meštrović se je znašel na plaži, kjer je v morju hrvaški kanader zajemal vodo in se vračal gasiti bližnji požar. Za Net.hr je povedal, da je želel posneti kako junaško piloti gasijo požar v nemogočih razmerah, ki so takrat vladale v Dalmaciji. V videu lahko vidimo prizore obsežnega požara za hišami Solina v Rupotini, v bližini Splita. V nedeljo je bilo zaradi požara aktiviranih 150 gasilcev iz skupno 21 enot in kanaderji, ki se na posnetkih vračajo zajemati morsko vodo.

Kanader z oznako 844 se je po vodo spuščal v Kaštelanski zaliv, kjer se je veliko kopalcev prav takrat kopalo in opazovalo pogumne gasilce in pilote. Avtor videa pa je v objektiv ujel trenutek, ko kanader zajema vodo, obiskovalci plaže in kopalci v vodi pa mahajo in pozdravljajo pilota, da bi mu izkazali podporo. Med njimi je tudi moški, ki iz gumijastega čolna pozdravi pilota in desno roko dvigne v zrak, pilot pa jih nemudoma pozdravlja nazaj in jim maha.

Snemanje letal, vsega kar je povezano z letalstvom in gasilstvom, je za Meštrovića hobi, je povedal. "Snemam zato, da pokažem sposobnosti naših pilotov. To je neverjetno. Sploh na tem terenu, kjer je gost dim na dveh straneh obdan z gorami. Želel sem pokazati sposobnost pilotov v teh norih delovnih pogojih, sploh ker menda niso plačani, kakor bi morali biti," je povedal.

V požaru je zgorelo okoli 150 hektarjev rastlinja, vinogradov in oljčnih nasadov. Ogenj pa je večkrat zašel tudi na dvorišča hiš in gasilci so se bali, da se ogenj ne bi razširil med hišami, zato so plamene gasili z vsemi močmi tako iz tal, kot iz zraka.

"Za otoke je bil to pravi dogodek," je povedal Meštrović in dodal, da je bilo slišati otroški smeh in navdušenje nad pogumnimi piloti. Poudaril pa je tudi, da je na posnetku videti, da sta kanaderja vodo zajemala zelo blizu kopalcev, v realnosti pa ni bilo nevarnosti, da bi koga poškodovali, saj je posnetek približan. Policija pa je takrat skrbela tudi za to, da so se čolni in vodni skuterji v bližini umaknili, plavalci pa pomaknili proti obali.

Hrvaško ministrstvo za promet je sporočilo, da so letala, ki pomagajo pri gašenju, v dveh mesecih sodelovala pri gašenju skupno 50 požarov, in sicer na 26 območjih v Splitsko-dalmatinski županiji, na 11 območjih Zadarske županije, na osmih območjih Šibeniško-kninske županije, na treh območjih Dubrovniško-neretvanske županije in na enem območju Ličko-senjske ter Istrske županije.