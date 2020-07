Ghislaine Maxwell bo za rešetkami čakala sojenje, ki se bo začelo šele julija prihodnje leto

Maxwellovo so aretirali v New Hampshiru 2. julija in jo pripeljali v zvezni zapor v Brooklynu, kjer še posebej dobro pazijo nanjo, da se ne bi zgodilo podobno kot z Epsteinom, ki je 10. avgusta lani v zveznem zaporu na Manhattanu storil samomor. Obtožena je, da je od leta 1994 do 1997 kot neke vrste zvodnica oskrbovala Epsteina z mladoletnicami za spolno izkoriščanje ter o tem pod prisego lagala.

Tožilci so jo sodnici opisali kot izjemno begosumno, ker ima na voljo potne liste različnih držav ter bogate in vplivne znance po svetu, pa tudi dostop do najmanj 20 milijonov dolarjev. Zato so zahtevali, da ostane v zaporu.

Tam lahko tudi pazijo, da si ne sodi sama ali pa, kot navajajo nekatere teorije, da je ne ubije kdo drug, ki si želi, da molči o tem, kdo vse je skupaj z Epsteinom posiljeval in spolno izkoriščal mladoletnice. Tožilci so pozorni med drugim na britanskega princa Andrewa, ki pa ga sicer niso uradno obtožili.

Maxwellova bi si lahko znižala kazen, če bi tožilcem izdala informacije, kdo je sodeloval pri spolnem izkoriščanju mladoletnic.

Maxwellova se je sodnega zaslišanja udeležila po video povezavi iz zapora, sodelovali pa sta tudi dve ženski, ki jo obtožujeta tega, kar ji očita obtožnica, in sta prosili sodnico, naj ji ne odobri varščine.

Epstein je mladoletnice na Floridi, Manhattnu, v Evropi, na Karibih in zasebnem letalu izkoriščal leta in leta, vendar pa lahko tožilstvo Maxwellovi dokaže le novačenje treh deklet od leta 1994 do leta 1997 pri čemer je bila ena od njih stara le 14 let.