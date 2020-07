'Ghislaine Maxwell ima tudi posnetke. Gre pa za znane ljudi - od politikov do plemstva'

V pogovoru za CNBC je Giuffrejeva dejala, da je prepričana, da je bila prav Maxwellova tista, ki je načrtovala vse podrobnosti operacije, s katero so iskali dekleta za spolno izkoriščanje.

Maxwellova, ki je za rešetkami, kjer bo približno leto dni čakala na sojenje, potem ko ji je sodišče zavrnilo varščino in jo označilo za begosumno, sicer vse obtožbe zavrača. A Giuffrejeva, nedvomno najglasnejša od vseh domnevnih Epsteinovih žrtev, pravi, da prav ona nosi krivdo za okoli dve desetletji dolgo dogajanje, ki je žrtve zaznamovalo za vse življenje.

Potem ko je Epstein v zaporu umrl - uradno si je sodil sam, številni pa so prepričani, da so zanj "poskrbeli" vplivni nekdanji prijatelji, ki ne želijo, da na dan pridejo tudi njihove umazane skrivnosti, je Maxwellova zdaj edina, ki lahko razkrije, kaj se je zares dogajalo za vrati Epsteinovih posesti. In Giuffrejeva, ki sodelovanja v izprijenih Epsteinovih dejavnostih obtožuje tudi britanskega princa Andrewa, s katerim naj bi imela spolne odnose, ko je bila stara 17 let, meni, da je precej verjetno, da bo Maxwellova imena prej ali slej tudi razkrila.

Princ Andrew sicer zatrjuje, da se njunega srečanja ne spomni, tisti, ki so prepričani, da si Epstein ni sodil sam, pa menijo, da tudi Maxwellova sojenja ne bo dočakala živa. "Ima tudi posnetke. Mislim, da nihče ne želi, da spregovori. Gre za znana imena - od politikov do plemstva," pravi Virginia Roberts Giuffre. Je pa prepričana, da ti ljudje niso vedeli, da je bilo njihovo početje snemano. V resnici naj bi - po njenih besedah - na Epsteinovih posestvih kamere beležile vsak korak.

"Maxwellova je pošast, še hujša kot je bil Epstein. Bila je zlobna,"je Guiffrejeva dejala v pogovoru z Gayle King. Na vprašanje ali je mogoče, da je žrtev medijskega linča, kot skuša dokazati njena obramba, pa je dejala - "poznam to žensko. Recimo takole: če je bil Epstein Ostržek, je bila ona Geppetto. Ona je bila tista, ki je kontrolirala Epsteina".

Giuffrejeva je Epsteina in Maxwellovo srečala, ko je bila stara 16 let. Trdi, da je bila, potem ko sta jo ujela v svoje lovke, žrtev spolne zlorabe, da pa je nista zlorabljala le onadva: "Princ Andrewmora biti paničen. Ve, da je kriv. Moral bi odgovarjati. Svetu je treba pokazati, da tudi bogati in mogočni lahko padejo."

Giuffrejeva je sicer zadovoljna, da je Maxwellova za zapahi: "To je bil eden tistih trenutkov, ki jih nikoli ne pozabiš."Maxwellovi še posebej zameri, da "je imela nos za ranljiva dekleta". To njihovo ranljivost pa je izkoristila, da jih je zvlekla v Epsteinov mračen svet":"On je bil bolan pedofil, ona pa je vlekla vse niti. Obožuje kontrolo."

Dejala je še, da upa, da Maxwellova nikoli ne bo prišla iz zapora, da si želi slišati opravičilo, pa tudi, da upa, da bo lahko pričala na sodišču. V primeru Epsteina to ni bilo mogoče in kot pravi, se čuti oropano za to izkušnjo: "Upala sem, da ga bom lahko na sodišču pogledala v oči in mu rekla, prizadel si me, oropal si me nedelžnosti, mladosti ... ampak ni bilo mogoče."

Je pa še dodala, da ni dovolj, da je za zapahi Maxwellova, saj se s tem zgodba ne zaključi: "Konca ni, dokler ne plačajo vse pošasti."