Ghislaine Maxwell: Seznam Epsteinovih strank ne obstaja

Najtesnejša sodelavka pokojnega spolnega prestopnika Jeffreyja Epsteina Ghislaine Maxwell je med zaslišanjem v floridskem zaporu, kjer prestaja 20-letno zaporno kazen zaradi sodelovanja pri Epsteinovih spolnih zlorabah mladoletnic, zavrnila navedbe o morebitnem seznamu strank.

Obenem je dejala, da nikoli ni videla predsednika ZDA Donalda Trumpa, ki je v času zlorab prijateljeval z Epsteinom, da bi delal karkoli neprimernega. Enako je dejala za nekdanjega predsednika Billa Clintona in ob tem zavrnila pretekle Trumpove navedbe, da naj bi Clinton obiskoval Epsteinov otok v Karibih, kjer so se dogajale zlorabe.

Izrazila je še prepričanje, da Epstein ni storil samomora, ko je leta 2019 umrl v zaporni celici. Njegova smrt je sprožila val zarot in ugibanj o morebitnih poskusih prikrivanj kaznivih dejanj močnih in vplivnih posameznikov v ameriški družbi.