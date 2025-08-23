Svetli način
Tujina

Ghislaine Maxwell: Seznam Epsteinovih strank ne obstaja

Washington, 23. 08. 2025 11.15 | Posodobljeno pred 1 uro

Najtesnejša sodelavka pokojnega spolnega prestopnika Jeffreyja Epsteina Ghislaine Maxwell je med zaslišanjem julija letos v zaporu v ZDA povedala, da seznam Epsteinovih strank ne obstaja, je razvidno iz prepisa pogovora, ki ga je objavilo ameriško pravosodno ministrstvo. Prepričana je tudi, da Epstein ni storil samomora, ko je leta 2019 umrl v zaporni celici.

Najtesnejša sodelavka pokojnega spolnega prestopnika Jeffreyja Epsteina Ghislaine Maxwell je med zaslišanjem v floridskem zaporu, kjer prestaja 20-letno zaporno kazen zaradi sodelovanja pri Epsteinovih spolnih zlorabah mladoletnic, zavrnila navedbe o morebitnem seznamu strank.

Obenem je dejala, da nikoli ni videla predsednika ZDA Donalda Trumpa, ki je v času zlorab prijateljeval z Epsteinom, da bi delal karkoli neprimernega. Enako je dejala za nekdanjega predsednika Billa Clintona in ob tem zavrnila pretekle Trumpove navedbe, da naj bi Clinton obiskoval Epsteinov otok v Karibih, kjer so se dogajale zlorabe.

Izrazila je še prepričanje, da Epstein ni storil samomora, ko je leta 2019 umrl v zaporni celici. Njegova smrt je sprožila val zarot in ugibanj o morebitnih poskusih prikrivanj kaznivih dejanj močnih in vplivnih posameznikov v ameriški družbi.

Jeffery Epstein in Ghislaine Maxwell
Jeffery Epstein in Ghislaine Maxwell FOTO: Profimedia

Te je do zadnje izvolitve podpihoval Trump, po vrnitvi v Belo hišo pa poskuša javnost prepričati, da gre v bistvu za zaroto njegovih političnih nasprotnikov, ki mu poskušajo škoditi z izpostavljanjem njegovih povezav z Epsteinom.

Trumpova pravosodna ministrica Pam Bondi je še februarja dejala, da ima na mizi seznam Epsteinovih strank, julija pa se je podpisala pod poročilo vlade, ki navaja, da seznama ni.

Opozicijski demokrati so julija zaslišanje Maxwellove označili kot gledališko predstavo, namenjeno odvračanju pozornosti. V javnosti so se pojavila ugibanja, ali se pripravlja dogovor o njeni pomilostitvi v zameno za potrditev, da Trump pri vsej zgodbi z Epsteinom ni imel nič.

Epsteina so že pred desetletji preganjali zaradi spolnih zlorab mladoletnic, vendar je bil takrat obsojen na le nekaj mesecev zaporne kazni, potem ko je priznal kršenje zakona o prostituciji. Leta 2019 je bil aretiran in obtožen spolne trgovine z mladoletnicami, mesec dni za tem pa je v zaporu storil samomor.

