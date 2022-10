Ghislaine Maxwell: Skrbi me za princa Andrewa

Po navedbah ameriškega časnika, ki je objavil intervju, je bila Ghislaine Maxwell videti pretresena, ko so ji povedali, da so odvetniki princa Andrewa trdili, da si nikoli ni bil blizu z njo ali Epsteinom.

"Sprejemam, da to prijateljstvo ni moglo preživeti moje obsodbe. Takšno ceno zdaj plačuje za druženje. Imam ga za dragega prijatelja. Skrbi me zanj," je pojasnila. 60-letna Maxwellova je bila junija obsojena na 20 let zapora, ker je od leta 1994 do 2005 Epsteinu pomagala pri zlorabljanju najstnic. Še naprej sicer zanika obtožbe.