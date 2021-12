Ghislaine Maxwell spoznali za krivo, grozi ji 65 let zapora

Obramba je trdila, da je Ghislaine Maxwell v zgodbi, ki že tretjo leto pretresa Ameriko in svet, zgolj grešni kozel, a porote ni prepričala. Ta jo je spoznala za krivo v petih od šestih točk obtožnice, ki ji je očitala, da je dekleta, med njimi nekatera stara komaj 14 let, zvabila v kremplje Jeffreyja Epsteina in njegovih vplivnih prijateljev. "Poleg je bila od začetka. Skupaj z Epsteinom sta zmamila žrtve z obljubami o svetli prihodnosti in jih potem spolno izkoriščala. Vpletena je bila v vsako podrobnost Epsteinovega življenja. Tudi ko nista bila več romantično navezana, sta ostala najboljša prijatelja," je na začetku sojenja dejala tožilka, ki je na prostor za priče povabila več njunih žrtev.

Prav njihovo pričanje je bilo odločilno. "Rad bi izpostavil hrabrost deklet, zdaj odraslih žensk, ki so stopile iz sence in prišle na sodišče. Zaradi njihovega poguma in pripravljenosti, da se soočijo z osebo, ki jih je zlorabila, smo lahko izpeljali primer in prišli do današnjega zaključka," jih je pohvalil okrožni tožilec Damian Williams.

Spomnimo. Maxwellovo so v pravi filmski akciji na njenem domu aretirali julija 2020. Takrat se je ugibalo, da bo, da bi si rešila kožo, razkrila velika imena, ki so sodelovala z Epsteinom. Med njimi naj bi bili britanski princ Andrew, pa nekdanja ameriška predsednika Bill Clinton in Donald Trump. "Razkrila bo vsa velika imena. A ne le tiste, ki so z Epsteinom zlorabljali mladoletnice, tudi tiste, ki so s pokojnikom sklenili kakršne koli druge posle in so zaradi koristoljubja do njega obogateli. Imenovala bo vse, ki so kadarkoli vstopili v katero od njegovih rezidenc ali so se z njim vozili na zasebnih letalih," je takrat napovedal nekdanji Epsteinov sodelavec Steven Hoffenberg.